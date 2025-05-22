https://1prime.ru/20250522/rosnedra-857833740.html

Глава Роснедр оценил запасы редких металлов на территории России

Глава Роснедр оценил запасы редких металлов на территории России - 22.05.2025, ПРАЙМ

Глава Роснедр оценил запасы редких металлов на территории России

Россия обеспечена большинством редких металлов, например ниобием и танталом, на 100-400 лет, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T17:33+0300

2025-05-22T17:33+0300

2025-05-22T17:33+0300

экономика

россия

роснедра

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия обеспечена большинством редких металлов, например ниобием и танталом, на 100-400 лет, заявил руководитель Федерального агентства по недропользованию (Роснедр) Олег Казанов в ходе сессии "Недропользование и экология: глобальные вызовы и сохранение баланса". "Анализ имеющихся ресурсов очень важен. Если мы его будем распространять за пределы "редких земель", мы увидим, что большинство редких металлов, такие как ниобий, такие как тантал, в значительной степени обеспечены. Если нормировать годовому потреблению российской экономики, это будут цифры 100 лет, 200 лет, 400 лет. То есть у нас в значительной степени запасов достаточно", - сказал он. Глава Роснедр отметил, что в отношении этих металлов дополнительна геологоразведка не нужна, однако требуется выбор оптимальных сценариев освоения, разработки технологий и подготовки месторождений к вводу в эксплуатацию. Кроме того, Казанов выделил группа видов полезных ископаемых, которая в недостаточной степени обеспечена имеющимися месторождениями и запасами - дефицитные виды сырья, когда функционирование экономики осуществятся за счет импортных поставок, а в некоторых случаях зависимость от импорта близка к 100%. "Такие виды, как марганец, как хром, как уран... на эти виды сырья мы ведем агрессивную георазведку, мы смешиваем стадии, тратим деньги, идем в рискованные проекты, потому что риск этот оправдан. И здесь привлекаются и инструментарии, связанные со стимулированием недропользователей, и федеральная геологоразведка активно идёт в эти виды сырья", - добавил он. В качестве примера основного на данный момент инструмента выполнения работ он привел программу "Геология: возрождения легенды", второй этап которой идёт с 2025 по 2027 год, и в него вошли 38 объектов разведки твёрдых полезных ископаемых, 32 из которых относятся к промышленным металлам, в том числе 23 – это дефицитные виды сырья.

https://1prime.ru/20250522/rosnedra--857832466.html

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россия, роснедра