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В Москве вырос объем продаж первичного жилья
В Москве вырос объем продаж первичного жилья - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Москве вырос объем продаж первичного жилья
Продажи первичного жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 27,3 тысячи договоров... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:37+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 27,3 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра. С учетом нежилой недвижимости ведомство за четыре месяца зарегистрировало 40,4 тысячи ДДУ, что на 4% меньше результата января-апреля прошло года. "Несмотря на фиксируемую динамику на рынке недвижимости к сокращению числа первичных сделок в жилом сегменте, по итогам первых четырех месяцев текущего года зафиксирован прирост почти на 1,5 тысячи ДДУ (+5,7%) к январю-апрелю 2024 года. При этом по нежилью снижение составило 19,3% (до 13,1 тысячи ДДУ - ред.). Апрельское охлаждение спроса на первичном рынке также связано с сезонными факторами: майскими праздниками и началом отпускного периода", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова. В нем указывается, что в апреле продажи жилья в новостройках сократились относительно апреля прошлого года на 16,5% - до 6,6 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов снизились на 19,1% - до 9,7 тысячи ДДУ. Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи.
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недвижимость, бизнес, москва, росреестр
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА, Росреестр
В Москве вырос объем продаж первичного жилья
Росреестр: продажи первичного жилья в Москве в январе-апреле выросли на 5,7%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Продажи первичного жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросли на 5,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 27,3 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), сообщила пресс-служба столичного управления Росреестра.
С учетом нежилой недвижимости ведомство за четыре месяца зарегистрировало 40,4 тысячи ДДУ, что на 4% меньше результата января-апреля прошло года.
"Несмотря на фиксируемую динамику на рынке недвижимости к сокращению числа первичных сделок в жилом сегменте, по итогам первых четырех месяцев текущего года зафиксирован прирост почти на 1,5 тысячи ДДУ (+5,7%) к январю-апрелю 2024 года. При этом по нежилью снижение составило 19,3% (до 13,1 тысячи ДДУ - ред.). Апрельское охлаждение спроса на первичном рынке также связано с сезонными факторами: майскими праздниками и началом отпускного периода", - приводятся в сообщении слова руководителя управления Игоря Майданова.
В нем указывается, что в апреле продажи жилья в новостройках сократились относительно апреля прошлого года на 16,5% - до 6,6 тысячи ДДУ. С учетом нежилых объектов снизились на 19,1% - до 9,7 тысячи ДДУ.
Ранее Росреестр сообщил, что количество сделок на вторичном рынке жилья в Москве в январе-апреле 2025 года выросло в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 45,3 тысячи.
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