https://1prime.ru/20250522/rossija-857805535.html
В "России - стране возможностей" рассказали о проектах платформы
В "России - стране возможностей" рассказали о проектах платформы - 22.05.2025, ПРАЙМ
В "России - стране возможностей" рассказали о проектах платформы
За 7 лет существования участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" стали жители 89 регионов РФ и 150 стран мира, сообщили в пресс-службе... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T00:26+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. За 7 лет существования участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" стали жители 89 регионов РФ и 150 стран мира, сообщили в пресс-службе платформы.
Платформа "Россия - страна возможностей" 22 мая отмечает 7-летний юбилей с момента своего создания.
"Платформа "Россия – страна возможностей", созданная по поручению президента России Владимира Путина, отмечает 7-летие. За это время участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира. Миллионам людей платформа помогла поверить в себя, поступить в вуз, найти профессию по душе, обрести единомышленников, построить карьеру, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу и не только", - говорится в пресс-релизе.
Там отметили, что за время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Лидеры России", "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие.
"Более 25 миллионов человек из всех уголков России и 150 стран мира стали участниками проектов президентской платформы. И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов – мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности – мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ. Самое ценное для нас – это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны. От всей души благодарю команду и участников президентской платформы за труд, креатив и желание работать на благо Отечества", - приводит пресс-служба слова гендиректора платформы Андрея Бетина.
В организации обратили внимание на то, что в других странах никогда не существовало аналогичного проекта по участию в общенациональных инициативах, обучению новым навыкам, поиску и поддержке талантов.
"Неслучайно кадровые конкурсы за рубежом проходят по методике и алгоритмам, сформированным на проектах платформы "Россия – страна возможностей". Так, по механике конкурса управленцев "Лидеры России" в Азербайджане уже несколько лет подряд проводится конкурс "Юкселиш", а в Абхазии в этом году состоялся конкурс "Команда Абхазии", - пояснили в пресс-службе.
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Владимира Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.
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россия, москва, рф, азербайджан, владимир путин, лидеры россии
РОССИЯ, Экономика, МОСКВА, РФ, АЗЕРБАЙДЖАН, Владимир Путин, Лидеры России
В "России - стране возможностей" рассказали о проектах платформы
Участники проектов платформы "Россия - страна возможностей" стали жителями 89 регионов
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. За 7 лет существования участниками проектов платформы "Россия - страна возможностей" стали жители 89 регионов РФ и 150 стран мира, сообщили в пресс-службе платформы.
Платформа "Россия - страна возможностей" 22 мая отмечает 7-летний юбилей с момента своего создания.
"Платформа "Россия – страна возможностей", созданная по поручению президента России Владимира Путина, отмечает 7-летие. За это время участниками ее проектов, конкурсов и олимпиад стали жители всех 89 регионов России и 150 стран мира. Миллионам людей платформа помогла поверить в себя, поступить в вуз, найти профессию по душе, обрести единомышленников, построить карьеру, увидеть самые красивые места страны, попасть на госслужбу и не только", - говорится в пресс-релизе.
Там отметили, что за время своего существования платформа реализовала более 60 проектов, конкурсов и олимпиад, в том числе "Лидеры России", "Это у нас семейное", "Флагманы образования", "ТопБЛОГ", "Я – профессионал" и многие другие.
"Более 25 миллионов человек из всех уголков России и 150 стран мира стали участниками проектов президентской платформы. И это не просто проектная деятельность и проведение конкурсов – мы доказываем реальными кейсами, что успех возможен благодаря таланту, трудолюбию и способностям. Мы не просто предоставляем возможности – мы создаем их вместе с участниками проектов РСВ. Самое ценное для нас – это видеть, как участники платформы становятся инициаторами новых направлений, создавая тем самым экосистему развития для всей страны. От всей души благодарю команду и участников президентской платформы за труд, креатив и желание работать на благо Отечества", - приводит пресс-служба слова гендиректора платформы Андрея Бетина.
В организации обратили внимание на то, что в других странах никогда не существовало аналогичного проекта по участию в общенациональных инициативах, обучению новым навыкам, поиску и поддержке талантов.
"Неслучайно кадровые конкурсы за рубежом проходят по методике и алгоритмам, сформированным на проектах платформы "Россия – страна возможностей". Так, по механике конкурса управленцев "Лидеры России" в Азербайджане уже несколько лет подряд проводится конкурс "Юкселиш", а в Абхазии в этом году состоялся конкурс "Команда Абхазии", - пояснили в пресс-службе.
Президентская платформа "Россия – страна возможностей" была создана по инициативе Владимира Путина. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.