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Россия в апреле импортировала в 1,4 раза больше китайского манго

Россия в апреле импортировала в 1,4 раза больше китайского манго - 22.05.2025, ПРАЙМ

Россия в апреле импортировала в 1,4 раза больше китайского манго

Россия в апреле этого года импортировала в 1,4 раза больше китайских манго, чем год назад, таким образом нарастив поставки до исторического максимума,... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T04:15+0300

2025-05-22T04:15+0300

2025-05-22T04:15+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия в апреле этого года импортировала в 1,4 раза больше китайских манго, чем год назад, таким образом нарастив поставки до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным китайской статслужбы. Так, объем поставок этого фрукта из Китая в РФ за апрель составил 4,15 миллиона долларов за 2,3 тысячи тонн. В денежном выражении это в 1,4 раза больше, чем год назад, и на 11% больше, чем в марте. При этом физические объемы поставок выросли в годовом выражении в 1,2 раза, а в месячном - на 14%. Апрельские объемы закупок стали максимальными за время торговли двух стран как минимум с 2015 года (более ранние данные не публикуются). Всего за апрель Поднебесная экспортировала манго на 11,6 миллиона долларов. Главным направлением поставок стала Киргизия с 4,2 миллионами долларов, а Россия опустилась на второе место. Вместе они в китайском экспорте заняли долю в 72%. В топ-5 также вошли Вьетнам (992,9 тысячи долларов), США (183,7 тысячи) и Германия (84,1 тысячи). Общий объем экспорта манго из КНР в другие страны за 2024 год составил 116,3 миллиона долларов, из которых 21,6 миллиона пришлись на Россию.

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