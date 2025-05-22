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Россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты
Россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты - 22.05.2025, ПРАЙМ
Россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты
Россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты - в начале текущего года их доля среди различных каналов для обращений клиентов превысила 50%, в... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T04:30+0300
2025-05-22T04:30+0300
2025-05-22T04:30+0300
финансы
банки
россия
русский стандарт
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты - в начале текущего года их доля среди различных каналов для обращений клиентов превысила 50%, в основном ими пользовались, чтобы получить консультации по состоянию счета, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"По мере роста финансовой грамотности россиян, с каждым годом ... увеличивалась и доля диалогов в онлайн-чатах банка от общего числа обращений клиентов в разные каналы. Как результат – в текущем году этот показатель вырос до 54% с 46% годом ранее", - сказано в материалах по итогам анализа общего количества обращений клиентов в банк "Русский Стандарт" в зависимости от пола, а также выбранных видов дистанционных каналов общения с начала 2025 года и за аналогичный период 2024 года.
Отмечается, что в чаты чаще всего обращались, чтобы получить консультации по состоянию счета карты, кредита или вклада. В банке указали, что рост популярности онлайн-обращений вполне объясним: такие диалоги удобны и безопасны. Их не может услышать посторонний человек, в отличие от звонка по телефону, а к незавершенному онлайн-диалогу можно вернуться в любой удобный момент и даже там, где плохой сигнал мобильной связи, но есть wi-fi, к примеру в метро.
Вместе с тем звонки в контактный центр утратили первенство, выяснили аналитики. Их доля в статистике банка снижалась с каждым годом на фоне роста онлайн-диалогов. В итоге в текущем году в общем числе обращений клиентов их оказалось 45%. Чаще всего в контактный центр звонили, чтобы узнать о состоянии счета карты, кредитного счета, а также получали информацию по вкладу.
"И, наконец, третью строчку рейтинга каналов коммуникации с банком с долей около 1% заняли письма с сайта, финансовые маркетплейсы и соцсети", - заключили аналитики.
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финансы, банки, россия, русский стандарт
Финансы, Банки, РОССИЯ, Русский стандарт
Россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты
"Русский Стандарт": россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россияне стали чаще использовать банковские онлайн-чаты - в начале текущего года их доля среди различных каналов для обращений клиентов превысила 50%, в основном ими пользовались, чтобы получить консультации по состоянию счета, говорится в исследовании банка "Русский Стандарт", которое есть у РИА Новости.
"По мере роста финансовой грамотности россиян, с каждым годом ... увеличивалась и доля диалогов в онлайн-чатах банка от общего числа обращений клиентов в разные каналы. Как результат – в текущем году этот показатель вырос до 54% с 46% годом ранее", - сказано в материалах по итогам анализа общего количества обращений клиентов в банк "Русский Стандарт" в зависимости от пола, а также выбранных видов дистанционных каналов общения с начала 2025 года и за аналогичный период 2024 года.
Отмечается, что в чаты чаще всего обращались, чтобы получить консультации по состоянию счета карты, кредита или вклада. В банке указали, что рост популярности онлайн-обращений вполне объясним: такие диалоги удобны и безопасны. Их не может услышать посторонний человек, в отличие от звонка по телефону, а к незавершенному онлайн-диалогу можно вернуться в любой удобный момент и даже там, где плохой сигнал мобильной связи, но есть wi-fi, к примеру в метро.
Вместе с тем звонки в контактный центр утратили первенство, выяснили аналитики. Их доля в статистике банка снижалась с каждым годом на фоне роста онлайн-диалогов. В итоге в текущем году в общем числе обращений клиентов их оказалось 45%. Чаще всего в контактный центр звонили, чтобы узнать о состоянии счета карты, кредитного счета, а также получали информацию по вкладу.
"И, наконец, третью строчку рейтинга каналов коммуникации с банком с долей около 1% заняли письма с сайта, финансовые маркетплейсы и соцсети", - заключили аналитики.