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Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями
Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями - 22.05.2025, ПРАЙМ
Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями
Россияне за первые четыре месяца 2025 года почти в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями по сравнению с тем же периодом 2024 года, в лидерах оказался... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T05:46+0300
2025-05-22T05:46+0300
технологии
общество
москва
вконтакте
билайн
telegram
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россияне за первые четыре месяца 2025 года почти в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями по сравнению с тем же периодом 2024 года, в лидерах оказался "ВКонтакте", подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского сервиса "Билайн.аналитика". "Мобильный дата-трафик на соцсети за первые четыре месяца 2025 года вырос на 44% год к году. В топе платформ по общему объема трафика - "ВКонтакте", доля которой среди всех соцсетей составляет почти 45%", - сообщили исследователи. Отмечается, что на втором месте расположились "Одноклассники" с 25% мобильного трафика. Следом идет "Дзен" с долей 22%. При этом Telegram занял четвертое место по общему объему трафика с долей 7,5%, а TikTok - пятое с долей 0,5%. По подсчетам аналитиков, мужчины и женщины пользуются соцсетями примерно в равных долях.
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технологии, общество , москва, вконтакте, билайн, telegram
Технологии, Общество , МОСКВА, ВКонтакте, Билайн, Telegram
05:46 22.05.2025
 
Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями

"Билайн.аналитика": россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россияне за первые четыре месяца 2025 года почти в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями по сравнению с тем же периодом 2024 года, в лидерах оказался "ВКонтакте", подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского сервиса "Билайн.аналитика".
"Мобильный дата-трафик на соцсети за первые четыре месяца 2025 года вырос на 44% год к году. В топе платформ по общему объема трафика - "ВКонтакте", доля которой среди всех соцсетей составляет почти 45%", - сообщили исследователи.
Отмечается, что на втором месте расположились "Одноклассники" с 25% мобильного трафика. Следом идет "Дзен" с долей 22%.
При этом Telegram занял четвертое место по общему объему трафика с долей 7,5%, а TikTok - пятое с долей 0,5%.
По подсчетам аналитиков, мужчины и женщины пользуются соцсетями примерно в равных долях.
 
ТехнологииОбществоМОСКВАВКонтактеБилайнTelegram
 
 
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