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Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями

Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями - 22.05.2025, ПРАЙМ

Россияне в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями

Россияне за первые четыре месяца 2025 года почти в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями по сравнению с тем же периодом 2024 года, в лидерах оказался... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T05:46+0300

2025-05-22T05:46+0300

2025-05-22T05:46+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россияне за первые четыре месяца 2025 года почти в 1,5 раза чаще стали пользоваться соцсетями по сравнению с тем же периодом 2024 года, в лидерах оказался "ВКонтакте", подсчитали для РИА Новости аналитики исследовательского сервиса "Билайн.аналитика". "Мобильный дата-трафик на соцсети за первые четыре месяца 2025 года вырос на 44% год к году. В топе платформ по общему объема трафика - "ВКонтакте", доля которой среди всех соцсетей составляет почти 45%", - сообщили исследователи. Отмечается, что на втором месте расположились "Одноклассники" с 25% мобильного трафика. Следом идет "Дзен" с долей 22%. При этом Telegram занял четвертое место по общему объему трафика с долей 7,5%, а TikTok - пятое с долей 0,5%. По подсчетам аналитиков, мужчины и женщины пользуются соцсетями примерно в равных долях.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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