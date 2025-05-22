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Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию
Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию
Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:59+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим мнением директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов. "Вы сами можете видеть, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, этого не происходит. Мы можем взять такие международные организации, как БРИКС, как ШОС, как ОДКБ, как СНГ, G20 и много много других форматов, где Россия представлена" , - сказал он журналистам, выступая на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги-2025. Стратегии". Как отметил эксперт, ярчайшим примером крепких международных связей России служит прошедший в Москве Парад Победы 9 мая, который посетили многие зарубежные делегации. "Вы знаете, сколько там было лидеров государств, сколько присутствовало иностранных делегаций. Ни о какой изоляции речи просто быть не может", - добавил он.
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Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, ШОС, СНГ
Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию
Эксперт Гасумянов: попытки Запада изолировать Россию провалились
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим мнением директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов.
"Вы сами можете видеть, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, этого не происходит. Мы можем взять такие международные организации, как БРИКС, как ШОС, как ОДКБ, как СНГ, G20 и много много других форматов, где Россия представлена" , - сказал он журналистам, выступая на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги-2025. Стратегии".
Как отметил эксперт, ярчайшим примером крепких международных связей России служит прошедший в Москве Парад Победы 9 мая, который посетили многие зарубежные делегации.
"Вы знаете, сколько там было лидеров государств, сколько присутствовало иностранных делегаций. Ни о какой изоляции речи просто быть не может", - добавил он.
Матвиенко отметила заинтересованность России и ОАЭ в развитии отношений