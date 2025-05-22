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Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию
Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию - 22.05.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию
Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:59+0300
2025-05-22T11:59+0300
экономика
россия
москва
запад
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим мнением директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов. "Вы сами можете видеть, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, этого не происходит. Мы можем взять такие международные организации, как БРИКС, как ШОС, как ОДКБ, как СНГ, G20 и много много других форматов, где Россия представлена" , - сказал он журналистам, выступая на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги-2025. Стратегии". Как отметил эксперт, ярчайшим примером крепких международных связей России служит прошедший в Москве Парад Победы 9 мая, который посетили многие зарубежные делегации. "Вы знаете, сколько там было лидеров государств, сколько присутствовало иностранных делегаций. Ни о какой изоляции речи просто быть не может", - добавил он.
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россия, москва, запад, шос, снг
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, ЗАПАД, ШОС, СНГ
11:59 22.05.2025
 
Эксперт оценил попытки Запада изолировать Россию

Эксперт Гасумянов: попытки Запада изолировать Россию провалились

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанк#Флаг России
#Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Усилия Запада по международной изоляции России провалились, о чем свидетельствует ее участие во многих крупных международных объединениях, поделился своим мнением директор Национального исследовательского института развития коммуникаций Владислав Гасумянов.
"Вы сами можете видеть, несмотря на все попытки коллективного Запада изолировать Россию, этого не происходит. Мы можем взять такие международные организации, как БРИКС, как ШОС, как ОДКБ, как СНГ, G20 и много много других форматов, где Россия представлена" , - сказал он журналистам, выступая на IX международной научно-практической конференции "Россия и мир: диалоги-2025. Стратегии".
Как отметил эксперт, ярчайшим примером крепких международных связей России служит прошедший в Москве Парад Победы 9 мая, который посетили многие зарубежные делегации.
"Вы знаете, сколько там было лидеров государств, сколько присутствовало иностранных делегаций. Ни о какой изоляции речи просто быть не может", - добавил он.
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