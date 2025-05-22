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РФ рассчитывает на участие делегации США в форуме по безопасности в Москве - 22.05.2025, ПРАЙМ
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РФ рассчитывает на участие делегации США в форуме по безопасности в Москве
РФ рассчитывает на участие делегации США в форуме по безопасности в Москве - 22.05.2025, ПРАЙМ
РФ рассчитывает на участие делегации США в форуме по безопасности в Москве
Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T13:56+0300
2025-05-22T13:56+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сотрудники американского посольства посетили ознакомительный брифинг об организации этого форума, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. Встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Россия направила США и целому ряду недружественных стран приглашения на этот форум, отметил Венедиктов. "Понимаем, что в связи с переходом Майка Уолтца с поста помощника президента США по национальной безопасности на должность постоянного представителя при ООН он вряд ли сможет прибыть на нашу конференцию, однако рассчитываем на участие американской делегации", - сказал он. "К слову, ознакомительный брифинг об организационных аспектах встречи высоких представителей для иностранных дипломатических миссий в Москве представители посольства США посетили", - добавил Венедиктов.
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Политика, РОССИЯ, МОСКВА, США, ООН
13:56 22.05.2025
 
РФ рассчитывает на участие делегации США в форуме по безопасности в Москве

Россия рассчитывает на участие делегации США в форуме по безопасности в Москве

© fotolia.com / macky_ch" Флаг России
 Флаг России - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© fotolia.com / macky_ch
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Россия рассчитывает на участие делегации США в предстоящей в Москве 13-й международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, сотрудники американского посольства посетили ознакомительный брифинг об организации этого форума, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
Встреча состоится 27-29 мая в Москве в Национальном центре "Россия" под председательством секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу. Россия направила США и целому ряду недружественных стран приглашения на этот форум, отметил Венедиктов.
"Понимаем, что в связи с переходом Майка Уолтца с поста помощника президента США по национальной безопасности на должность постоянного представителя при ООН он вряд ли сможет прибыть на нашу конференцию, однако рассчитываем на участие американской делегации", - сказал он.
"К слову, ознакомительный брифинг об организационных аспектах встречи высоких представителей для иностранных дипломатических миссий в Москве представители посольства США посетили", - добавил Венедиктов.
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