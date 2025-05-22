https://1prime.ru/20250522/rostekh-857815852.html

"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году

"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году

"Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T10:50+0300

2025-05-22T10:50+0300

2025-05-22T10:50+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении госфинансирования. Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что бюджетное финансирование комплексной госпрограммы развития авиаотрасли в 2025 году может быть урезано. "Наши планы неизменны: ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании", – сообщили в "Ростехе".

https://1prime.ru/20250520/rostekh-857756426.html

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бизнес, россия, промышленность, ростех