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"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году - 22.05.2025, ПРАЙМ
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"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году
"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году
"Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:50+0300
2025-05-22T10:50+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
ростех
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении госфинансирования. Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что бюджетное финансирование комплексной госпрограммы развития авиаотрасли в 2025 году может быть урезано. "Наши планы неизменны: ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании", – сообщили в "Ростехе".
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бизнес, россия, промышленность, ростех
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Ростех
10:50 22.05.2025
 
"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в 2026 году

"Ростех" сохранил планы начать поставки SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРостех эмблема
Ростех эмблема - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. "Ростех" сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении госфинансирования.
Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что бюджетное финансирование комплексной госпрограммы развития авиаотрасли в 2025 году может быть урезано.
"Наши планы неизменны: ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании", – сообщили в "Ростехе".
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