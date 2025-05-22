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"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники - 22.05.2025, ПРАЙМ
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"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники
"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники
Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:32+0300
2025-05-22T11:32+0300
вооружения
промышленность
бизнес
минск
уралвагонзавод
ростех
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. "Несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной", - сказал представитель концерна. Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков увеличились значительно. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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промышленность, бизнес, минск, уралвагонзавод, ростех
Вооружения, Промышленность, Бизнес, МИНСК, Уралвагонзавод, Ростех
11:32 22.05.2025
 
"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники

"Уралвагонзавод": объемы производства бронетехники в России растут

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкТанк Т-90М "Прорыв"
Танк Т-90М Прорыв - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске.
"Несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной", - сказал представитель концерна.
Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков увеличились значительно.
Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.
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ВооруженияПромышленностьБизнесМИНСКУралвагонзаводРостех
 
 
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