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"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники

"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Уралвагонзавод" рассказал о росте производства бронетехники

Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:32+0300

2025-05-22T11:32+0300

2025-05-22T11:32+0300

вооружения

промышленность

бизнес

минск

уралвагонзавод

ростех

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объемы производства бронетехники в России растут от месяца к месяцу, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв", сообщили РИА Новости в пресс-службе концерна "Уралвагонзавод" (входит в "Ростех") во время оружейной выставки MILEX 2025 в Минске. "Несмотря на то, что техника становится все более интеллектуальной и наукоемкой, а значит более сложной с точки зрения производства, объемы растут от месяца к месяцу. Так, постоянно увеличивается количество выпускаемых танков Т-90М "Прорыв": боевая машина была и остается крайне востребованной", - сказал представитель концерна. Он подчеркнул, что по сравнению с 2022 годом объемы производства и капитального ремонта танков увеличились значительно. Международная выставка вооружения и военной техники MILEX 2025 проводится в Минске с 21 по 24 мая.

https://1prime.ru/20250522/proekty-857817457.html

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промышленность, бизнес, минск, уралвагонзавод, ростех