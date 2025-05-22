Благоприятная ситуация для рубля

МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В отношении России введены новые санкции со стороны ЕС и Великобритании. Тем не менее, на рубле это сказалось незначительно. Причина в том, что новый ограничительный пакет расширил уже принятые в отношении нашей страны рестрикции. К ним экономика уже адаптировалась. Российская национальная валюта сохраняет тренд укрепления.Негативного сценария для рубля удается избежать в том числе и благодаря возобновлению переговорного процесса при непосредственном участии президентов России и США. Интерес участников рынка к рублевым инструментам остается повышенным.К экономическим факторам, подтверждающим нынешнюю силу рубля, относится рост внешнеторгового сальдо России: в марте профицит вырос на $1.26 млрд. до $11,76 млрд.Инфляция в апреле замедлилась, но остается на высоком уровне 10,2%, что вероятно не позволит Банку России начать цикл монетарного смягчения на заседании 6 июня. В пользу такого сценария говорят повышенные инфляционные ожидания граждан и бизнеса. Если по итогам мая динамика роста цен не продолжит замедляться, ставка скорее всего сохранится на текущем уровне 21%.Американский доллар с открытия торгов в понедельник потерял позиции после снижения агентством Moody’s долгосрочного кредитного рейтинга США с AAА до АА1. Пара евро/доллар уверенно восстанавливает позиции после просадки прошлой недели, сохраняя коррекционную фазу на рынке форекс в торговом коридоре 1,1000-1,1400. Для единой валюты текущим поддерживающим фактором назовем стабилизацию инфляционных показателей ЕС в апреле. Базовый индекс потребительских цен (HICP, YoY) сохранился уровне 2,2% в год, аналогичный индикатор без учета продуктов питания и энергоносителей (Core HICP, YoY) за тот же отчетный период составил 2,7%. Вероятно ЕЦБ в скором времени близок к завершению цикла снижения ставок.В свою очередь, в США постепенно создаются условия для начала смягчения монетарного курса Федрезерва. Несмотря на попытки главы ведомства отложить этот процесс, инфляция в США в годовом выражении "укладывается" в прогнозируемые 2%-2.25%. Это означает, что во 2-м полугодии крупные инвесторы вероятно включатся в “гонку” сокращения дифференциала ставок между ЕЦБ и ФРС в пользу единой валюты.С начала весны мы фиксируем взрывной интерес трейдеров Альфа-Форекс к расширяющейся торговой линейке CFD контрактов. При этом ключевым инструментом по-прежнему остается валютная пара евро/доллар.СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕДоллар уверенно держится на отметках, близких к 80 рублям. Есть потенциал для дальнейшего укрепления рубля в сторону 78 рублей.По евро валютный коридор удерживается в рамках 88-94 рублей с давлением на нижнюю границу.В паре евро/доллар сохранятся коррекционный коридор 1,1000-1,1400 с локальным ростом к верхним значениям.
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. В отношении России введены новые санкции со стороны ЕС и Великобритании. Тем не менее, на рубле это сказалось незначительно. Причина в том, что новый ограничительный пакет расширил уже принятые в отношении нашей страны рестрикции. К ним экономика уже адаптировалась. Российская национальная валюта сохраняет тренд укрепления.
Негативного сценария для рубля удается избежать в том числе и благодаря возобновлению переговорного процесса при непосредственном участии президентов России и США. Интерес участников рынка к рублевым инструментам остается повышенным.
К экономическим факторам, подтверждающим нынешнюю силу рубля, относится рост внешнеторгового сальдо России: в марте профицит вырос на $1.26 млрд. до $11,76 млрд.
Инфляция в апреле замедлилась, но остается на высоком уровне 10,2%, что вероятно не позволит Банку России начать цикл монетарного смягчения на заседании 6 июня. В пользу такого сценария говорят повышенные инфляционные ожидания граждан и бизнеса. Если по итогам мая динамика роста цен не продолжит замедляться, ставка скорее всего сохранится на текущем уровне 21%.
Американский доллар с открытия торгов в понедельник потерял позиции после снижения агентством Moody’s долгосрочного кредитного рейтинга США с AAА до АА1. Пара евро/доллар уверенно восстанавливает позиции после просадки прошлой недели, сохраняя коррекционную фазу на рынке форекс в торговом коридоре 1,1000-1,1400. Для единой валюты текущим поддерживающим фактором назовем стабилизацию инфляционных показателей ЕС в апреле. Базовый индекс потребительских цен (HICP, YoY) сохранился уровне 2,2% в год, аналогичный индикатор без учета продуктов питания и энергоносителей (Core HICP, YoY) за тот же отчетный период составил 2,7%. Вероятно ЕЦБ в скором времени близок к завершению цикла снижения ставок.
В свою очередь, в США постепенно создаются условия для начала смягчения монетарного курса Федрезерва. Несмотря на попытки главы ведомства отложить этот процесс, инфляция в США в годовом выражении "укладывается" в прогнозируемые 2%-2.25%. Это означает, что во 2-м полугодии крупные инвесторы вероятно включатся в “гонку” сокращения дифференциала ставок между ЕЦБ и ФРС в пользу единой валюты.
С начала весны мы фиксируем взрывной интерес трейдеров Альфа-Форекс к расширяющейся торговой линейке CFD контрактов. При этом ключевым инструментом по-прежнему остается валютная пара евро/доллар.
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ
Доллар уверенно держится на отметках, близких к 80 рублям. Есть потенциал для дальнейшего укрепления рубля в сторону 78 рублей.
По евро валютный коридор удерживается в рамках 88-94 рублей с давлением на нижнюю границу.
В паре евро/доллар сохранятся коррекционный коридор 1,1000-1,1400 с локальным ростом к верхним значениям.
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