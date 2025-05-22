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В ГД внесен проект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

В ГД внесен проект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс - 22.05.2025, ПРАЙМ

В ГД внесен проект о внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, начиная с 1 октября текущего года, следует из... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T21:54+0300

2025-05-22T21:54+0300

2025-05-22T21:54+0300

экономика

финансы

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цифровой рубль

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России внесло в Госдуму законопроект о поэтапном внедрении цифрового рубля в бюджетный процесс, начиная с 1 октября текущего года, следует из материалов базы данных нижней палаты парламента. В пояснительной записке указывается, что в соответствии с поручением президента РФ необходимо предусмотреть с 1 октября 2025 года использование цифрового рубля в бюджетном процессе при совершении осуществляемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета платежей по ограниченному перечню расходов, утверждаемому правительством. А с 1 января 2026 года расходы федерального бюджета можно будет осуществлять с использованием цифрового рубля без ограничения конкретным перечнем расходов. Также с этой даты цифровые рубли могут переводиться федеральным бюджетным и автономным учреждениям. С 1 июля 2027 года цифровой рубль начнет применяться при совершении операций со средствами региональных и местных бюджетов, а также бюджетов государственных внебюджетных фондов, региональных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений. Документ вносит изменения в Бюджетный кодекс, предусматривающие интеграцию цифрового рубля в бюджетный процесс. Для этого определяются особенности использования счета цифрового рубля Федерального казначейства и, согласно пояснительной записке, закрепляется полномочие Банка России об обслуживании такого счета и предоставлении услуг на платформе цифрового рубля без взимания платы. Переводы цифровых рублей со счета цифрового рубля Федерального казначейства на счета цифрового рубля пользователей такой платформы будут осуществляться оператором, то есть ЦБ, на основании распоряжения о переводе. Участники системы казначейских платежей получат возможность осуществлять расчеты с использованием цифрового рубля. Законопроект предусматривает, что в 2025 году исполнение федерального бюджета с использованием счета цифрового рубля Федерального казначейства будет осуществляться по расходам, перечень которых установит правительство по согласованию с ЦБ.

https://1prime.ru/20250522/gosduma-857824653.html

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финансы, госдума, правительство рф, цифровой рубль