Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на дефицит бюджета - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250522/rumyniya-857811608.html
Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на дефицит бюджета
Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на дефицит бюджета - 22.05.2025, ПРАЙМ
Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на дефицит бюджета
Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, даже несмотря на свой рекордный дефицит бюджета,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:07+0300
2025-05-22T09:07+0300
политика
украина
румыния
франция
павел дуров
сергей лавров
нато
financial times
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/63/757646386_0:61:640:421_1920x0_80_0_0_34d213d8a8714c98449fe10f619446d0.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, даже несмотря на свой рекордный дефицит бюджета, заявил избранный президент страны Никушор Дан. "Да, я это поддерживаю", - сказал Дан в интервью газете Financial Times, добавив, что график увеличения расходов на оборону будет согласован с США и другими союзниками. По его словам, Румыния готова увеличить расходы на оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% от ВВП с дополнительными 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Как отмечает Financial Times, обещание избранного президента увеличить расходы на оборону прозвучало в деликатный момент для Румынии, где сменявшие друг друга правительства позволили дефициту бюджета раздуться до 9,3% ВВП к прошлому году, что является самым высоким показателем в ЕС. Он также отметил, что, проголосовав за него, жители Румынии сделали четкий выбор в пользу членства в ЕС и НАТО, и преданного союзника Украины. "Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине... Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", - добавил Дан. В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение. В пятницу Симион обвинил президента Франции в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата. Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250519/vmeshatelstvo-857726902.html
украина
румыния
франция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75764/63/757646386_0:0:640:480_1920x0_80_0_0_780c38da0b5d82780b68131124da05d7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, румыния, франция, павел дуров, сергей лавров, нато, financial times, ес
Политика, УКРАИНА, РУМЫНИЯ, ФРАНЦИЯ, Павел Дуров, Сергей Лавров, НАТО, Financial Times, ЕС
09:07 22.05.2025
 
Румыния продолжит помогать Украине, несмотря на дефицит бюджета

Избранный президент Румынии Дан заявил о готовности увеличить расходы на оборону

© flickr.comфлаг Румынии
флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© flickr.com
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Румыния продолжит помогать Украине и готова увеличить расходы на оборону для достижения новых целей НАТО, даже несмотря на свой рекордный дефицит бюджета, заявил избранный президент страны Никушор Дан.
"Да, я это поддерживаю", - сказал Дан в интервью газете Financial Times, добавив, что график увеличения расходов на оборону будет согласован с США и другими союзниками.
По его словам, Румыния готова увеличить расходы на оборону и достичь новой цели НАТО в 3,5% от ВВП с дополнительными 1,5% на инфраструктуру и кибербезопасность. Как отмечает Financial Times, обещание избранного президента увеличить расходы на оборону прозвучало в деликатный момент для Румынии, где сменявшие друг друга правительства позволили дефициту бюджета раздуться до 9,3% ВВП к прошлому году, что является самым высоким показателем в ЕС.
Он также отметил, что, проголосовав за него, жители Румынии сделали четкий выбор в пользу членства в ЕС и НАТО, и преданного союзника Украины. "Мы останемся частью европейских усилий по оказанию помощи Украине... Это означает продолжение поддержки Украины и участие в европейских усилиях по взятию ее безопасности в свои руки", - добавил Дан.
В воскресенье в Румынии прошел второй тур выборов президента. После обработки 100% бюллетеней данные ЦИК свидетельствуют, что мэр Бухареста Никушор Дан набрал 53,6% голосов, а лидер националистической партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Джеордже Симион - 46,4%. Симион признал свое поражение.
В пятницу Симион обвинил президента Франции в непосредственном вмешательстве в румынские выборы. По его словам, посол Франции ездил в регионы по всей стране, чтобы убедить руководителей и бизнесменов поддержать другого кандидата.
Основатель Telegram Павел Дуров в воскресенье сообщил, что к нему обратились "с просьбой заставить замолчать консерваторов в Румынии в преддверии президентских выборов". По его словам, просьба исходила от "западноевропейского правительства". Позднее он уточнил, что просьба поступила от главы французской разведки Николя Лернера. Дуров добавил, что "категорически отказался".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
*Здание Министерства иностранных дел Франции в Париже - ПРАЙМ, 1920, 19.05.2025
Во Франции призвали расследовать вмешательство Парижа в выборы в Румынии
19 мая, 20:41
 
ПолитикаУКРАИНАРУМЫНИЯФРАНЦИЯПавел ДуровСергей ЛавровНАТОFinancial TimesЕС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала