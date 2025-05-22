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Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в четверг - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/rynok--857827683.html
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в четверг
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в четверг - 22.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в четверг
Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг, находясь под давлением негатива в корпоративных новостях, следует из данных торгов и комментариев... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:04+0300
2025-05-22T15:04+0300
экономика
рынок
торги
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владимир чернов
мосбиржа
финам
риком-траст
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг, находясь под давлением негатива в корпоративных новостях, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижался на 1,08%, до 2 779,32 пункта. Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,51%, до 63,93 доллара за баррель. "На российском рынке наблюдается снижение... На рынке преобладает давление продаж на фоне геополитической неопределенности, а также негативных корпоративных новостей. Прежде всего, это слабые отчетности крупных эмитентов, таких как Мосбиржа, "Газпромнефть", МТС. Ряд компаний отказывается от выплаты дивидендов", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам". "В четверг общий фон на рынке точно не способствует его росту. Продолжающийся сезон корпоративных отчетностей пока только разочаровывает инвесторов. Данные по недельной инфляции не показали существенного ускорения роста потребительских цен, тем не менее, инфляция в РФ с 13 по 19 мая составила 0,07% против 0,06% неделей ранее", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". Нефть перешла к коррекции - Brent теряет 1,5% стоимости, рубль продолжает укрепляться к юаню и доллару, добавляет эксперт. ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК Дорожают акции "Т-Технологий" (+1,49%), "Совкомфлота" (+1,33%), "Распадской" (+0,66%), префы "Транснефти" (+0,49%). "Т-Технологии представила сильные результаты по МСФО за первый квартал и рекомендовала выплатить в виде дивиденда за этот период 33 рубля на акцию, что обеспечит доходность 1,1% годовых", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global. Сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-4,66%), "М.Видео" (-3,56%), "Фосагро" (-3,42%), "Селигдара" (-2,82%), "ЭН+ Груп" (-2,80%). "Лидер по торговому обороту сегодня, как и вчера, акции "Газпрома". Компания несколько затягивает с оглашением решения совета директоров по дивидендам, что, в результате, сегодня к середине сессии уводит котировки "Газпрома" в минус на 1,7%", - сказал Муштаков. Также среди лидеров падения акции "Новатэка", бумаги теряют 2,76% стоимости. ЕС впервые задел санкциями проект "Арктик СПГ", отметил эксперт. ПРОГНОЗЫ Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии в диапазоне 2740-2800 пунктов. Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия в красной зоне. "В случае, если во второй половине дня бенчмарк не сможет компенсировать падение и закрепится на текущих значениях, следующая линия поддержки пройдет уже на уровне 2720 пунктов. Технические индикаторы сейчас указывают на выход индекса Мосбиржи из зоны консолидации, что предполагает локальное усиление его падения", - заключает Муштаков из ИК "Риком-траст".
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рынок, торги, акции, рф, владимир чернов, мосбиржа, финам, риком-траст
Экономика, Рынок, Торги, Акции, РФ, Владимир Чернов, Мосбиржа, Финам, РИКОМ-ТРАСТ
15:04 22.05.2025
 
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в четверг

Российский рынок акций снижается на корпоративных новостях

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМосковская биржа
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ, Никола Косич. Российский рынок акций заметно снижается днем в четверг, находясь под давлением негатива в корпоративных новостях, следует из данных торгов и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 14.53 мск снижался на 1,08%, до 2 779,32 пункта.
Июльский фьючерс нефти марки Brent в то же время дешевел на 1,51%, до 63,93 доллара за баррель.
"На российском рынке наблюдается снижение... На рынке преобладает давление продаж на фоне геополитической неопределенности, а также негативных корпоративных новостей. Прежде всего, это слабые отчетности крупных эмитентов, таких как Мосбиржа, "Газпромнефть", МТС. Ряд компаний отказывается от выплаты дивидендов", - комментирует Кристина Гудым из ФГ "Финам".
"В четверг общий фон на рынке точно не способствует его росту. Продолжающийся сезон корпоративных отчетностей пока только разочаровывает инвесторов. Данные по недельной инфляции не показали существенного ускорения роста потребительских цен, тем не менее, инфляция в РФ с 13 по 19 мая составила 0,07% против 0,06% неделей ранее", - рассказал Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
Нефть перешла к коррекции - Brent теряет 1,5% стоимости, рубль продолжает укрепляться к юаню и доллару, добавляет эксперт.
ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ КОТИРОВОК
Дорожают акции "Т-Технологий" (+1,49%), "Совкомфлота" (+1,33%), "Распадской" (+0,66%), префы "Транснефти" (+0,49%).
"Т-Технологии представила сильные результаты по МСФО за первый квартал и рекомендовала выплатить в виде дивиденда за этот период 33 рубля на акцию, что обеспечит доходность 1,1% годовых", - отмечает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.
Сильно дешевеют акции Московского кредитного банка (-4,66%), "М.Видео" (-3,56%), "Фосагро" (-3,42%), "Селигдара" (-2,82%), "ЭН+ Груп" (-2,80%).
"Лидер по торговому обороту сегодня, как и вчера, акции "Газпрома". Компания несколько затягивает с оглашением решения совета директоров по дивидендам, что, в результате, сегодня к середине сессии уводит котировки "Газпрома" в минус на 1,7%", - сказал Муштаков.
Также среди лидеров падения акции "Новатэка", бумаги теряют 2,76% стоимости. ЕС впервые задел санкциями проект "Арктик СПГ", отметил эксперт.
ПРОГНОЗЫ
Чернов ожидает индекс Мосбиржи на закрытии основной сессии в диапазоне 2740-2800 пунктов.
Гудым из ФГ "Финам" ожидает закрытия в красной зоне.
"В случае, если во второй половине дня бенчмарк не сможет компенсировать падение и закрепится на текущих значениях, следующая линия поддержки пройдет уже на уровне 2720 пунктов. Технические индикаторы сейчас указывают на выход индекса Мосбиржи из зоны консолидации, что предполагает локальное усиление его падения", - заключает Муштаков из ИК "Риком-траст".
Московская биржа
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии
10:38
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииРФВладимир ЧерновМосбиржаФинамРИКОМ-ТРАСТ
 
 
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