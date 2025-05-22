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Российский фондовый рынок привык к торгам выходного дня
Российский фондовый рынок привык к торгам выходного дня - 22.05.2025, ПРАЙМ
Российский фондовый рынок привык к торгам выходного дня
Участники российского фондового рынка уже привыкли к возможности торговать в выходные дни, считает управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:12+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Участники российского фондового рынка уже привыкли к возможности торговать в выходные дни, считает управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI. "Сейчас можно сказать, что уже, наверное, весь рынок привык к тому, что и в субботу, и в воскресенье можно делать сделки. Уже больше 100 инструментов доступны на торгах и несколько десятков миллиардов рублей проходят в выходные дни. Практически каждый день 70-80 тысяч инвесторов этим пользуются. Безусловно, рынок нашел своего клиента", - сказал он. Согласно презентации торговой площадки, наибольший объем торгов в выходные дни был зафиксирован на Московской бирже 5-6 апреля и составил 42 миллиарда рублей. Тогда же было зафиксировано наибольшее число активных клиентов - 145 тысяч. Всего же более 500 тысяч частных инвесторов заключали сделки с акциями на Московской бирже за первые два месяца проведения торгов в выходные дни. В настоящее время на торгах выходного дня Московской биржи можно заключать сделки с акциями. Общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня - 106 ценных бумаг.
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рынок, россия
Российский фондовый рынок привык к торгам выходного дня
Блохин: фондовый рынок уже привык к возможности торговать в выходные дни
С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - ПРАЙМ. Участники российского фондового рынка уже привыкли к возможности торговать в выходные дни, считает управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин, выступая на конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum XVI.
"Сейчас можно сказать, что уже, наверное, весь рынок привык к тому, что и в субботу, и в воскресенье можно делать сделки. Уже больше 100 инструментов доступны на торгах и несколько десятков миллиардов рублей проходят в выходные дни. Практически каждый день 70-80 тысяч инвесторов этим пользуются. Безусловно, рынок нашел своего клиента", - сказал он.
Согласно презентации торговой площадки, наибольший объем торгов в выходные дни был зафиксирован на Московской бирже 5-6 апреля и составил 42 миллиарда рублей. Тогда же было зафиксировано наибольшее число активных клиентов - 145 тысяч.
Всего же более 500 тысяч частных инвесторов заключали сделки с акциями на Московской бирже за первые два месяца проведения торгов в выходные дни.
В настоящее время на торгах выходного дня Московской биржи можно заключать сделки с акциями. Общее число акций на дополнительной торговой сессии выходного дня - 106 ценных бумаг.
Российский рынок акций заметно снижается в начале основной торговой сессии