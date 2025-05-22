https://1prime.ru/20250522/rynok-857837383.html

Российский рынок акций снизился на 0,62 процента

Российский рынок акций снизился на 0,62 процента - 22.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился на 0,62 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T18:57+0300

2025-05-22T18:57+0300

2025-05-22T18:57+0300

экономика

акции

рынок

россия

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,62%, до 2792,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,87%, до 1163,25 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1103,14 пункта.

https://1prime.ru/20250522/rynok--857827683.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс