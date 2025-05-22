https://1prime.ru/20250522/rynok-857837383.html
Российский рынок акций снизился на 0,62 процента
Российский рынок акций снизился на 0,62 процента - 22.05.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился на 0,62 процента
Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:57+0300
2025-05-22T18:57+0300
2025-05-22T18:57+0300
экономика
акции
рынок
россия
мосбиржа
ртс
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_0:11:3243:1835_1920x0_80_0_0_246276ace5247b8fe3c05c62e9625b60.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,62%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,62%, до 2792,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,87%, до 1163,25 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1103,14 пункта.
https://1prime.ru/20250522/rynok--857827683.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83558/61/835586194_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_dea5fde1113b54c8a865c0a0183a21a7.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
акции, рынок, россия, мосбиржа, ртс
Экономика, Акции, Рынок, РОССИЯ, Мосбиржа, РТС
Российский рынок акций снизился на 0,62 процента
Российский рынок акций снизился на 0,62% за основную сессию
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,62%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,62%, до 2792,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,87%, до 1163,25 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1103,14 пункта.
Российский рынок акций демонстрирует заметное снижение днем в четверг