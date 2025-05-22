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Российский рынок акций снизился третий день подряд

Российский рынок акций снизился третий день подряд - 22.05.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций снизился третий день подряд

Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился третью сессию подряд, упав ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T20:02+0300

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2025-05-22T20:02+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов четверга снизился третью сессию подряд, упав ниже ключевого уровня 2800 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,62% - до 2792,16 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,87%, до 1163,25 пункта, долларовый РТС - на 0,6%, до 1103,14 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы снижения до 1,2%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию четверга торговался в минусе, отыгрывая корпоративные истории. "Все сложилось для "медвежьего" импульса – цены на нефть снижались, рубль усилил натиск на валютном рынке, а дивидендные новости по "Газпрому" разочаровали. Совет директоров компании рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год. И хотя надежды на противоположный исход были слабыми, сегодняшний отказ от дивидендов в ряду прочих недавних подобных решений других эмитентов ухудшил общий сентимент на рынке", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Между тем под конец основной сессии отмечались попытки компенсировать падение. В частности, российский рынок усилил их после сообщений о том, что президент России Владимир Путин анонсировал проведение отдельного специального совещания по подготовке программы восстановления пострадавших районов приграничья. Он поручил максимально быстро подготовить программу комплексного восстановления пострадавших районов Курской, Белгородской, Брянской областей. В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Газпрома" (-4,3%), НЛМК (-4,2%), "Селигдара" (-3,8%). Выросли в цене бумаги ПИКа (+2%), "Т-Техно" (+1,9%), "Яндекса" (+0,7%), префы "Транснефти" (+0,6%). Стоимость нефти к 19.41 мск снижалась на 1% - до 64,2 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% - до 99,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Российский рынок к концу сессии отступил от ее минимумов и районов поддержек 2755 пунктов и 1090 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС соответственно, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Конкретных фундаментальных причин для локальных покупок у инвесторов не было, но все же участники торгов не оставляют геополитических надежд на лучшее", - добавляет она. В преддверии выходных торговая активность может быть относительно невысокой на российском рынке, считает Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 23 мая – 2750-2850 пунктов", - добавляет он.

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мосбиржа, ртс, рынок, акции, россия, газпром, елена кожухова