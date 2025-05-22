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РЖД отметили перспективы продления МТК "Север-Юг" в Африку

РЖД отметили перспективы продления МТК "Север-Юг" в Африку - 22.05.2025, ПРАЙМ

РЖД отметили перспективы продления МТК "Север-Юг" в Африку

РЖД видят перспективы продления международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в направлении Африки с созданием соответствующей транспортной... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:58+0300

2025-05-22T11:58+0300

2025-05-22T11:58+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. РЖД видят перспективы продления международного транспортного коридора (МТК) "Север - Юг" в направлении Африки с созданием соответствующей транспортной инфраструктуры и готовы активно подключиться к этой работе совместно с заинтересованными российскими операторами и логистическими компаниями, сообщил первый замгендиректора компании Сергей Павлов. "С учетом потенциала развития торговли со странами мы видим перспективы дальнейшего развития и продления международного транспортного коридора "Север - Юг" в направлении Африки с созданием соответствующей транспортной инфраструктуры. Готовы активно подключиться к этой работе совместно с заинтересованными российскими операторами и логистическими компаниями", - сказал Павлов на расширенном заседании экспертного совета по вопросам развития и поддержки всестороннего партнерства со странами Африки, проходящем в Госдуме. Он отметил, что РЖД принимают непосредственное участие в обеспечении стабильного мультимодального грузового сообщения со странами Африки, доставляя грузы к портам Северо-Запада, Азово-Черноморского бассейна, откуда далее они идут на африканский континент. "Такие страны, как Египет, Алжир, Кения, Нигерия, ЮАР наряду со странами Ближнего Востока входят в число основных направлений экспорта российского зерна. В прошлом году мы перевезли почти 8 миллионов тонн этих грузов. И для России также огромное значение имеют и поставки полезных ископаемых из Африки", - сказал первый замглавы РЖД. Президент России Владимир Путин, выступая на саммите "Россия - Африка" в июле 2023 года говорил, что РФ активно занимается переориентацией транспортно-логистических потоков в сторону государств глобального юга, включая Африку. Тогда он упоминал обеспечение стыковки транспортного коридора "Север - Юг" с Африкой, запуск регулярных судоходных грузовых линий и открытие российского транспортно-логистического центра в одном из портов на африканском восточном побережье.

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бизнес, россия, африка, ржд