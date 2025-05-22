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Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке с Ираном, считает эксперт

Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке с Ираном, считает эксперт - 22.05.2025, ПРАЙМ

Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке с Ираном, считает эксперт

РФ может сыграть важную роль, если США и Иран смогут договориться по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T09:58+0300

2025-05-22T09:58+0300

2025-05-22T09:58+0300

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ТОКИО, 22 мая - ПРАЙМ, Ксения Нака. РФ может сыграть важную роль, если США и Иран смогут договориться по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научных сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру, он был собеседником российского президента Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". "Сейчас большой вопрос - какую окончательную форму примут переговоры вокруг денуклеаризации Ирана. Это очень важная проблема. Особенно важно, признают ли США в какой-то степени продолжение работ Ирана по обогащению урана. В случае этой сделки высокообогащенный уран, которым обладает Иран, надо будет куда-то вывезти за пределы страны, а принять этот уран сможет Россия. Если сделка примет такой вид, то, хотя переговоры и идут между США и Ираном, Россия начнет играть очень важную роль", - сказал агентству политолог. Вместе с тем в настоящее время, пока соглашение еще не заключено, сложно сказать, в какой форме РФ может принять уран из Ирана, но такой вариант существует, отметил эксперт. "В какой форме Россия возьмет этот уран, будет решаться в процессе переговоров: это может быть хранение, это может быть и снижение уровня обогащения урана. Нечто похожее происходило уже между Россией и США. Такой уран может быть использован в обычных атомных электростанциях. Это одна из рассматриваемых сейчас схем", - считает старший научных сотрудник. Кроме того, для Ирана такая схема могла бы стать своего рода гарантией на случай, если США решат вновь расторгнуть сделку, как это было в 2018 году, подчеркнул политолог. "Еще один момент: из ядерной сделки по Ирану первой вышли США в 2018 году. С точки зрения Ирана, для предотвращения повторения подобного в будущем Иран может передать России обогащенный уран, который можно использовать для создания ядерного оружия, но если вдруг Америка разорвет соглашение, то Россия может вернуть высокообогащенный уран обратно в Иран. Такая схема тоже есть. Пока неизвестно, как это будет в конце концов, но такой вариант существует. В любом случае, если Иран и США придут к какому-то соглашению, то Россия будет играть важную роль", - заключил ученый.

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россия, иран, сша, тегеран, владимир путин, дональд трамп, мид