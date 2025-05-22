https://1prime.ru/20250522/sdelka-857813694.html
Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке с Ираном, считает эксперт
Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке с Ираном, считает эксперт - 22.05.2025, ПРАЙМ
Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке с Ираном, считает эксперт
РФ может сыграть важную роль, если США и Иран смогут договориться по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:58+0300
2025-05-22T09:58+0300
2025-05-22T09:58+0300
энергетика
россия
иран
сша
тегеран
владимир путин
дональд трамп
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg
ТОКИО, 22 мая - ПРАЙМ, Ксения Нака. РФ может сыграть важную роль, если США и Иран смогут договориться по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научных сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру, он был собеседником российского президента Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай". "Сейчас большой вопрос - какую окончательную форму примут переговоры вокруг денуклеаризации Ирана. Это очень важная проблема. Особенно важно, признают ли США в какой-то степени продолжение работ Ирана по обогащению урана. В случае этой сделки высокообогащенный уран, которым обладает Иран, надо будет куда-то вывезти за пределы страны, а принять этот уран сможет Россия. Если сделка примет такой вид, то, хотя переговоры и идут между США и Ираном, Россия начнет играть очень важную роль", - сказал агентству политолог. Вместе с тем в настоящее время, пока соглашение еще не заключено, сложно сказать, в какой форме РФ может принять уран из Ирана, но такой вариант существует, отметил эксперт. "В какой форме Россия возьмет этот уран, будет решаться в процессе переговоров: это может быть хранение, это может быть и снижение уровня обогащения урана. Нечто похожее происходило уже между Россией и США. Такой уран может быть использован в обычных атомных электростанциях. Это одна из рассматриваемых сейчас схем", - считает старший научных сотрудник. Кроме того, для Ирана такая схема могла бы стать своего рода гарантией на случай, если США решат вновь расторгнуть сделку, как это было в 2018 году, подчеркнул политолог. "Еще один момент: из ядерной сделки по Ирану первой вышли США в 2018 году. С точки зрения Ирана, для предотвращения повторения подобного в будущем Иран может передать России обогащенный уран, который можно использовать для создания ядерного оружия, но если вдруг Америка разорвет соглашение, то Россия может вернуть высокообогащенный уран обратно в Иран. Такая схема тоже есть. Пока неизвестно, как это будет в конце концов, но такой вариант существует. В любом случае, если Иран и США придут к какому-то соглашению, то Россия будет играть важную роль", - заключил ученый.
https://1prime.ru/20250521/dialog-857789112.html
иран
сша
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_194:0:3650:2592_1920x0_80_0_0_73f504bfc7d72b8dcb9a08462dbf6a06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, иран, сша, тегеран, владимир путин, дональд трамп, мид
Энергетика, РОССИЯ, ИРАН, США, Тегеран, Владимир Путин, Дональд Трамп, МИД
Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке с Ираном, считает эксперт
Эксперт Абиру: Россия может сыграть важную роль в ядерной сделке США и Ирана
ТОКИО, 22 мая - ПРАЙМ, Ксения Нака. РФ может сыграть важную роль, если США и Иран смогут договориться по ядерной сделке, выразил мнение в беседе с РИА Новости один из наиболее авторитетных специалистов по России, ее дипломатии и стратегии безопасности, старший научных сотрудник Фонда мира Сасакавы Тайсукэ Абиру, он был собеседником российского президента Владимира Путина на последнем дискуссионном клубе "Валдай".
"Сейчас большой вопрос - какую окончательную форму примут переговоры вокруг денуклеаризации Ирана. Это очень важная проблема. Особенно важно, признают ли США в какой-то степени продолжение работ Ирана по обогащению урана. В случае этой сделки высокообогащенный уран, которым обладает Иран, надо будет куда-то вывезти за пределы страны, а принять этот уран сможет Россия. Если сделка примет такой вид, то, хотя переговоры и идут между США и Ираном, Россия начнет играть очень важную роль", - сказал агентству политолог.
Вместе с тем в настоящее время, пока соглашение еще не заключено, сложно сказать, в какой форме РФ может принять уран из Ирана, но такой вариант существует, отметил эксперт.
"В какой форме Россия возьмет этот уран, будет решаться в процессе переговоров: это может быть хранение, это может быть и снижение уровня обогащения урана. Нечто похожее происходило уже между Россией и США. Такой уран может быть использован в обычных атомных электростанциях. Это одна из рассматриваемых сейчас схем", - считает старший научных сотрудник.
Кроме того, для Ирана такая схема могла бы стать своего рода гарантией на случай, если США решат вновь расторгнуть сделку, как это было в 2018 году, подчеркнул политолог.
"Еще один момент: из ядерной сделки по Ирану первой вышли США в 2018 году. С точки зрения Ирана, для предотвращения повторения подобного в будущем Иран может передать России обогащенный уран, который можно использовать для создания ядерного оружия, но если вдруг Америка разорвет соглашение, то Россия может вернуть высокообогащенный уран обратно в Иран. Такая схема тоже есть. Пока неизвестно, как это будет в конце концов, но такой вариант существует. В любом случае, если Иран и США придут к какому-то соглашению, то Россия будет играть важную роль", - заключил ученый.
Россия готова оказать содействие в диалоге Ирана и США