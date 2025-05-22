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"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева - 22.05.2025, ПРАЙМ
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"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева
"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева - 22.05.2025, ПРАЙМ
"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева
Киев прилагает усилия, чтобы обеспечить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, и для этого украинские... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T14:59+0300
2025-05-22T14:59+0300
политика
мировая экономика
общество
киев
сша
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дональд трамп
politico
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Киев прилагает усилия, чтобы обеспечить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, и для этого украинские власти сейчас делают заявления, которые могут угодить американскому лидеру. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники из украинского правительства.По информации неназванного украинского чиновника, без поддержки Вашингтона Киеву будет "крайне сложно" продвигаться вперед в своих усилиях. "Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы "говорить то, что Трамп хочет услышать" в попытке обеспечить его участие в переговорах", - сказано в публикации. Ранее Трамп не раз подчеркивал, что США могут выйти из мирного процесса, если не будет прогресса в урегулировании конфликта.
https://1prime.ru/20250522/ukraina-857813891.html
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мировая экономика, общество , киев, сша, украина, дональд трамп, politico
Политика, Мировая экономика, Общество , Киев, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Politico
14:59 22.05.2025
 
"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева

Politico: Украина говорит то, что хочет слышать Трамп, чтобы США не вышли из переговоров

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанк%Брифинг президента США Д. Трампа
%Брифинг президента США Д. Трампа - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Киев прилагает усилия, чтобы обеспечить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, и для этого украинские власти сейчас делают заявления, которые могут угодить американскому лидеру. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники из украинского правительства.
По информации неназванного украинского чиновника, без поддержки Вашингтона Киеву будет "крайне сложно" продвигаться вперед в своих усилиях.
"Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы "говорить то, что Трамп хочет услышать" в попытке обеспечить его участие в переговорах", - сказано в публикации.
Ранее Трамп не раз подчеркивал, что США могут выйти из мирного процесса, если не будет прогресса в урегулировании конфликта.
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ПолитикаМировая экономикаОбществоКиевСШАУКРАИНАДональд ТрампPolitico
 
 
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