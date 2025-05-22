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"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева
"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева - 22.05.2025, ПРАЙМ
"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева
Киев прилагает усилия, чтобы обеспечить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, и для этого украинские... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T14:59+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Киев прилагает усилия, чтобы обеспечить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, и для этого украинские власти сейчас делают заявления, которые могут угодить американскому лидеру. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники из украинского правительства.По информации неназванного украинского чиновника, без поддержки Вашингтона Киеву будет "крайне сложно" продвигаться вперед в своих усилиях. "Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы "говорить то, что Трамп хочет услышать" в попытке обеспечить его участие в переговорах", - сказано в публикации. Ранее Трамп не раз подчеркивал, что США могут выйти из мирного процесса, если не будет прогресса в урегулировании конфликта.
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Политика, Мировая экономика, Общество , Киев, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Politico
"То, что хочет слышать Трамп". СМИ раскрыли новую тактику Киева
Politico: Украина говорит то, что хочет слышать Трамп, чтобы США не вышли из переговоров
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Киев прилагает усилия, чтобы обеспечить участие президента США Дональда Трампа в переговорах по урегулированию ситуации на Украине, и для этого украинские власти сейчас делают заявления, которые могут угодить американскому лидеру. Об этом сообщает газета Politico, ссылаясь на источники из украинского правительства.
По информации неназванного украинского чиновника, без поддержки Вашингтона Киеву будет "крайне сложно" продвигаться вперед в своих усилиях.
"Новая стратегия Киева состоит в том, чтобы "говорить то, что Трамп хочет услышать" в попытке обеспечить его участие в переговорах", - сказано в публикации.
Ранее Трамп не раз подчеркивал, что США могут выйти из мирного процесса, если не будет прогресса в урегулировании конфликта.
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