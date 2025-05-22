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Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США
Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США - 22.05.2025, ПРАЙМ
Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США
Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США, заявил заместитель главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:54+0300
2025-05-22T08:54+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США, заявил заместитель главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис. Как рассказал замглавы ЦРУ в интервью Axios, главным приоритетом для нового руководства ведомства является именно Китай, а в частности помощь американским компаниям в том, чтобы поддерживать "решительное технологическое преимущество" над Пекином в таких сферах, как искусственный интеллект (ИИ), чипы, биотехнологии и производство аккумуляторов. "Китай является экзистенциональной угрозой американской безопасности, с которой раньше мы в действительности еще ни разу не сталкивались... Нам нужно больше людей с технологической квалификацией", - заявил Эллис в интервью порталу. Кроме того, как отметил Эллис, в области сбора разведданных приоритетом останутся Россия, Иран и КНДР. Ведомство также начнет уделять больше внимания наркокартелям.
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технологии, китай, сша, цру
Политика, Технологии, КИТАЙ, США, ЦРУ
08:54 22.05.2025
 
Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США

Замглавы ЦРУ Эллис назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США

© Коллаж РИА НовостиФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© Коллаж РИА Новости
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США, заявил заместитель главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис.
Как рассказал замглавы ЦРУ в интервью Axios, главным приоритетом для нового руководства ведомства является именно Китай, а в частности помощь американским компаниям в том, чтобы поддерживать "решительное технологическое преимущество" над Пекином в таких сферах, как искусственный интеллект (ИИ), чипы, биотехнологии и производство аккумуляторов.
"Китай является экзистенциональной угрозой американской безопасности, с которой раньше мы в действительности еще ни разу не сталкивались... Нам нужно больше людей с технологической квалификацией", - заявил Эллис в интервью порталу.
Кроме того, как отметил Эллис, в области сбора разведданных приоритетом останутся Россия, Иран и КНДР. Ведомство также начнет уделять больше внимания наркокартелям.
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