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Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США

Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США - 22.05.2025, ПРАЙМ

Замглавы ЦРУ назвал Китай экзистенциальной угрозой для безопасности США

Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США, заявил заместитель главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T08:54+0300

2025-05-22T08:54+0300

2025-05-22T08:54+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Китай является экзистенциальной угрозой для безопасности США, заявил заместитель главы американского Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Эллис. Как рассказал замглавы ЦРУ в интервью Axios, главным приоритетом для нового руководства ведомства является именно Китай, а в частности помощь американским компаниям в том, чтобы поддерживать "решительное технологическое преимущество" над Пекином в таких сферах, как искусственный интеллект (ИИ), чипы, биотехнологии и производство аккумуляторов. "Китай является экзистенциональной угрозой американской безопасности, с которой раньше мы в действительности еще ни разу не сталкивались... Нам нужно больше людей с технологической квалификацией", - заявил Эллис в интервью порталу. Кроме того, как отметил Эллис, в области сбора разведданных приоритетом останутся Россия, Иран и КНДР. Ведомство также начнет уделять больше внимания наркокартелям.

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технологии, китай, сша, цру