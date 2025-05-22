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WSJ: США могут вывести около 4,5 тысячи своих военных из Южной Кореи - 22.05.2025, ПРАЙМ
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WSJ: США могут вывести около 4,5 тысячи своих военных из Южной Кореи
WSJ: США могут вывести около 4,5 тысячи своих военных из Южной Кореи - 22.05.2025, ПРАЙМ
WSJ: США могут вывести около 4,5 тысячи своих военных из Южной Кореи
Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч своих военнослужащих из Южной Кореи и передислокации их в другие точки в Индо-Тихоокеанском... | 22.05.2025, ПРАЙМ
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сша
южная корея
дональд трамп
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч своих военнослужащих из Южной Кореи и передислокации их в другие точки в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на принадлежащий США остров Гуам в Тихом океане, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники. Издание отмечает, что начиная со своего первого срока президент Дональд Трамп рассматривал возможность изменения присутствия американских войск в Южной Корее, где расквартировано порядка 28,5 тысяч военнослужащих США. "Вариант, разрабатываемый Пентагоном, заключается в выводе примерно 4500 военнослужащих (из Республики Корея - ред.) и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам", - говорится в публикации. Как утверждают источники, идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках неофициального обзора политики Соединенных Штатов по отношению к КНДР. Американские чиновники отмечают, что решение об изменении численности войск не будет принято, пока не станет более ясно, в каком направлении идет украинский конфликт и будет ли администрация Трампа продолжать оказывать Киеву военную поддержку.
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сша
южная корея
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сша, южная корея, дональд трамп, пентагон
США, ЮЖНАЯ КОРЕЯ, Дональд Трамп, Пентагон
23:01 22.05.2025
 
WSJ: США могут вывести около 4,5 тысячи своих военных из Южной Кореи

WSJ: США рассматривают возможность вывода около 4,5 тысячи своих военных из Южной Кореи

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк!Города мира. Сеул
!Города мира. Сеул - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты рассматривают возможность вывода около 4,5 тысяч своих военнослужащих из Южной Кореи и передислокации их в другие точки в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе на принадлежащий США остров Гуам в Тихом океане, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что начиная со своего первого срока президент Дональд Трамп рассматривал возможность изменения присутствия американских войск в Южной Корее, где расквартировано порядка 28,5 тысяч военнослужащих США.
"Вариант, разрабатываемый Пентагоном, заключается в выводе примерно 4500 военнослужащих (из Республики Корея - ред.) и перемещении их в другие места в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Гуам", - говорится в публикации.
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Как утверждают источники, идея готовится к рассмотрению Трампом в рамках неофициального обзора политики Соединенных Штатов по отношению к КНДР.
Американские чиновники отмечают, что решение об изменении численности войск не будет принято, пока не станет более ясно, в каком направлении идет украинский конфликт и будет ли администрация Трампа продолжать оказывать Киеву военную поддержку.
 
СШАЮЖНАЯ КОРЕЯДональд ТрампПентагон
 
 
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