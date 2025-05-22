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Суд заменил штраф барабанщику "Отавы Ё" на предупреждение - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Суд заменил штраф барабанщику "Отавы Ё" на предупреждение
Суд заменил штраф барабанщику "Отавы Ё" на предупреждение - 22.05.2025, ПРАЙМ
Суд заменил штраф барабанщику "Отавы Ё" на предупреждение
Суд в Петербурге, рассмотрев апелляционную жалобу барабанщика фолк-группы "Отава Ё" Петра Сергеева, заменил назначенный ему таможней штраф за отправку за... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T06:31+0300
2025-05-22T06:31+0300
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Суд в Петербурге, рассмотрев апелляционную жалобу барабанщика фолк-группы "Отава Ё" Петра Сергеева, заменил назначенный ему таможней штраф за отправку за границу трех флешек с музыкой на предупреждение, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. Сергеев в мае 2024 года послал получателям в США, Франции и Бельгии три сувенирных флеш-карты USB с музыкой группы "Отава Ё". "Страной происхождения пересылаемых товаров заявлена Россия, категория отправлений – "Подарок", говорится в материалах дела. Между тем, флеш-накопители включены в перечень товаров, в отношении которых введен временный запрет на вывоз. Перечень был утвержден правительством России в 2022 году в числе "специальных экономических мер в связи с недружественными действиями" США и примкнувших иностранных государств. При этом запрет не распространяется на "товары, происходящие с территории Российской Федерации", что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом. Поскольку музыкант такой сертификат не представил, почтовая таможня в "Пулково" вынесла три постановления о привлечении его к административной ответственности с назначением трех штрафов по 50 тысяч рублей. Сергеев оспорил штрафы в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он пояснил, что отправил через "Почту России" подарки слушателям нового альбома группы, внутри каждого отправления находился один USB-накопитель с музыкой и клипами группы, подобную категорию товаров он отправлял не часто, о запретах и ограничениях не знал. Он просил заменить штрафы на предупреждение, но суд первой инстанции делать этого не стал, признав постановления таможни полностью законными. После этого Сергеев обжаловал судебное решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, и эта инстанция с ним согласилась. Апелляция подтвердила факт правонарушения, но сочла, что "принципам разумности и неотвратимости юридической ответственности" больше соответствует наказание в виде предупреждения. Как отметил суд, правонарушение заявителем совершено впервые, отсутствует вред или угроза причинения вреда "жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства", а также отсутствует имущественный ущерб.
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
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40
бизнес, общество , сша, франция, бельгия, аэропорт пулково, почта россии
Бизнес, Общество , США, ФРАНЦИЯ, БЕЛЬГИЯ, аэропорт Пулково, Почта России
06:31 22.05.2025
 
Суд заменил штраф барабанщику "Отавы Ё" на предупреждение

Суд в Петербурге заменил штраф барабанщику "Отавы Ё" на предупреждение

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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Суд в Петербурге, рассмотрев апелляционную жалобу барабанщика фолк-группы "Отава Ё" Петра Сергеева, заменил назначенный ему таможней штраф за отправку за границу трех флешек с музыкой на предупреждение, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Сергеев в мае 2024 года послал получателям в США, Франции и Бельгии три сувенирных флеш-карты USB с музыкой группы "Отава Ё". "Страной происхождения пересылаемых товаров заявлена Россия, категория отправлений – "Подарок", говорится в материалах дела.
Между тем, флеш-накопители включены в перечень товаров, в отношении которых введен временный запрет на вывоз. Перечень был утвержден правительством России в 2022 году в числе "специальных экономических мер в связи с недружественными действиями" США и примкнувших иностранных государств.
При этом запрет не распространяется на "товары, происходящие с территории Российской Федерации", что должно быть подтверждено соответствующим сертификатом. Поскольку музыкант такой сертификат не представил, почтовая таможня в "Пулково" вынесла три постановления о привлечении его к административной ответственности с назначением трех штрафов по 50 тысяч рублей.
Сергеев оспорил штрафы в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Он пояснил, что отправил через "Почту России" подарки слушателям нового альбома группы, внутри каждого отправления находился один USB-накопитель с музыкой и клипами группы, подобную категорию товаров он отправлял не часто, о запретах и ограничениях не знал. Он просил заменить штрафы на предупреждение, но суд первой инстанции делать этого не стал, признав постановления таможни полностью законными.
После этого Сергеев обжаловал судебное решение в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде, и эта инстанция с ним согласилась. Апелляция подтвердила факт правонарушения, но сочла, что "принципам разумности и неотвратимости юридической ответственности" больше соответствует наказание в виде предупреждения. Как отметил суд, правонарушение заявителем совершено впервые, отсутствует вред или угроза причинения вреда "жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства", а также отсутствует имущественный ущерб.
 
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