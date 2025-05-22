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Суд по иску Сбербанка взыскал средства с его кипрской "дочки" - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Суд по иску Сбербанка взыскал средства с его кипрской "дочки"
Суд по иску Сбербанка взыскал средства с его кипрской "дочки" - 22.05.2025, ПРАЙМ
Суд по иску Сбербанка взыскал средства с его кипрской "дочки"
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:49+0300
2025-05-22T13:26+0300
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.В иске, поданном в марте, крупнейший российский банк потребовал взыскать с ответчика задолженность "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок" от 16 сентября 2011 года. Суд полностью удовлетворил иск.Как пояснил в суде представитель истца, по этой кредитной сделке Сбербанк 25 февраля 2022 года предоставил "дочке" денежные средства, которые заемщик не вернул в согласованный срок, в связи с чем банку пришлось обратиться в суд. Ответчик, извещенный о разбирательстве, своего представителя на заседание не прислал.Суд взыскал с SIB (Cyprus) Limited в пользу Сбербанка около 99,6 миллиона долларов основного долга, а также задолженность по процентам за пользование кредитом и неустойку.На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
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банки, финансы, москва, сбербанк
Банки, Финансы, МОСКВА, Сбербанк
12:49 22.05.2025 (обновлено: 13:26 22.05.2025)
 
Суд по иску Сбербанка взыскал средства с его кипрской "дочки"

Суд взыскал с кипрской дочерней структуры Сбербанка 191,3 млн долларов

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал около 191,3 миллиона долларов (около 15,3 миллиарда рублей по текущему курсу) с его кипрской дочерней структуры SIB (Cyprus) Limited, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В иске, поданном в марте, крупнейший российский банк потребовал взыскать с ответчика задолженность "по кредитной сделке, заключенной в рамках соглашения об общих условиях проведения двусторонних сделок" от 16 сентября 2011 года. Суд полностью удовлетворил иск.
Как пояснил в суде представитель истца, по этой кредитной сделке Сбербанк 25 февраля 2022 года предоставил "дочке" денежные средства, которые заемщик не вернул в согласованный срок, в связи с чем банку пришлось обратиться в суд. Ответчик, извещенный о разбирательстве, своего представителя на заседание не прислал.
Суд взыскал с SIB (Cyprus) Limited в пользу Сбербанка около 99,6 миллиона долларов основного долга, а также задолженность по процентам за пользование кредитом и неустойку.
На сайте кипрской компании говорится, что Сбербанк - ее конечный бенефициар. Там также сообщается, что "в связи с недавними геополитическими событиями SIB (Cyprus) Limited… подпадает под санкции ЕС и связанные с ними ограничительные меры", в связи с чем компания "приняла решение о добровольном отказе от лицензии… и, таким образом, прекращении своей деятельности".
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