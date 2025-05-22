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Минпромторг: рынок сельхозтехники в начале 2025 году упал на 24% - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Минпромторг: рынок сельхозтехники в начале 2025 году упал на 24%
Минпромторг: рынок сельхозтехники в начале 2025 году упал на 24% - 22.05.2025, ПРАЙМ
Минпромторг: рынок сельхозтехники в начале 2025 году упал на 24%
Продажи сельхозтехники в России за январь-апрель текущего года снизились на 24% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:38+0300
2025-05-22T18:38+0300
экономика
промышленность
минпромторг
минсельхоз
сельхозтехника
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Продажи сельхозтехники в России за январь-апрель текущего года снизились на 24% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания президента Владимира Путина с членами правительства. "По моим данным, уже за четыре месяца, если брать чуть больше период, аграриями было закуплено 8 260 единиц основных видов сельхозтехники. Примерный объем рынка это 53 миллиарда рублей. Это почти на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. И, к сожалению, падение продаж у нас по всем видам сельхозмашин идет", — сказал министр. Он отметил, что основными причинами являются ситуация с денежно-кредитной политикой, снижение рентабельности отдельных предприятий из-за больших урожаев в предыдущие годы и некоторые сложности с экспортом. За последние три года стоимость на различное сельхозоборудование выросла от 40% до 90%. На это повлияло в том числе и прекращение поставок в 2022 году ряда иностранных агрегатов для АПК страны. "Тем не менее хочу отметить, что ФАС и Минсельхоз ведут оперативный мониторинг цен на основные виды техники. И вот в последнем докладе коллег ... за первый квартал отмечается, что претензий у потребителей, у покупателей-аграриев в части именно вопросов ценовых не поступало", — отметил Алиханов. При этом, по словам министра, в стране реализуется ряд мер поддержки сельскохозяйственной техники, среди которых введение и повышение утильсбора на сельхозтехнику, новая программа льготного лизинга и другие.
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промышленность, минпромторг, минсельхоз, сельхозтехника
Экономика, Промышленность, Минпромторг, Минсельхоз, сельхозтехника
18:38 22.05.2025
 
Минпромторг: рынок сельхозтехники в начале 2025 году упал на 24%

Минпромторг РФ отмечает снижение рынка сельхозтехники в начале 2025 г на 24%

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкПосевная риса в Краснодарском крае
Посевная риса в Краснодарском крае - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 22 мая – ПРАЙМ. Продажи сельхозтехники в России за январь-апрель текущего года снизились на 24% в годовом выражении, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках совещания президента Владимира Путина с членами правительства.
"По моим данным, уже за четыре месяца, если брать чуть больше период, аграриями было закуплено 8 260 единиц основных видов сельхозтехники. Примерный объем рынка это 53 миллиарда рублей. Это почти на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. И, к сожалению, падение продаж у нас по всем видам сельхозмашин идет", — сказал министр.
Он отметил, что основными причинами являются ситуация с денежно-кредитной политикой, снижение рентабельности отдельных предприятий из-за больших урожаев в предыдущие годы и некоторые сложности с экспортом. За последние три года стоимость на различное сельхозоборудование выросла от 40% до 90%. На это повлияло в том числе и прекращение поставок в 2022 году ряда иностранных агрегатов для АПК страны.
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7 мая, 10:47
"Тем не менее хочу отметить, что ФАС и Минсельхоз ведут оперативный мониторинг цен на основные виды техники. И вот в последнем докладе коллег ... за первый квартал отмечается, что претензий у потребителей, у покупателей-аграриев в части именно вопросов ценовых не поступало", — отметил Алиханов.
При этом, по словам министра, в стране реализуется ряд мер поддержки сельскохозяйственной техники, среди которых введение и повышение утильсбора на сельхозтехнику, новая программа льготного лизинга и другие.
 
ЭкономикаПромышленностьМинпромторгМинсельхозсельхозтехника
 
 
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