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Живет своей жизнью: пять верных признаков прослушки телефона
Живет своей жизнью: пять верных признаков прослушки телефона - 22.05.2025, ПРАЙМ
Живет своей жизнью: пять верных признаков прослушки телефона
Один из главных признаков компрометации смартфона — его аномальное поведение без участия пользователя, рассказал агентству "Прайм" Никита Новиков, руководитель... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T03:03+0300
2025-05-22T03:03+0300
2025-05-22T03:03+0300
технологии
общество
angara security
прослушка
телефон
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Один из главных признаков компрометации смартфона — его аномальное поведение без участия пользователя, рассказал агентству "Прайм" Никита Новиков, руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security"Если смартфон начал перегреваться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается рост фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы", поясняет он.Проверить наличие активной переадресации можно с помощью USSD-команд:- *#21# — для отображения статуса,- ##002# — для сброса всех переадресаций.По словам эксперта, эти команды работают в большинстве мобильных сетей. Также Новиков рекомендует проверить детализацию звонков и интернет-активности в личном кабинете оператора: регулярные подключения к интернету по ночам или при заблокированном экране могут быть индикатором скрытой активности, характерной для шпионского ПО.Антивирусные решения полезны для обнаружения известных угроз, особенно если используется продукт с актуальными сигнатурами и поведенческим анализом. "Однако важно и вручную проверять список установленных приложений", - говорит специалист.Обнаружение программ без иконок, не связанных с официальным магазином приложений или обладающих расширенными правами (доступ к микрофону, камере, геолокации, служебным данным) — повод для более глубокого анализа.Стоит учитывать, что вредоносное ПО может работать в качестве системной службы и не отображаться в пользовательском интерфейсе, предупреждает эксперт.Отдельный класс признаков — неконтролируемое поведение устройства: самопроизвольное включение экрана, активация микрофона или фоновый запуск приложений.Такие сценарии чаще всего указывают на наличие скрытого вредоносного ПО, утверждает Новиков.В таких случаях имеет смысл воспользоваться специализированными антишпионскими сканерами, но наиболее надёжным способом остаётся полный сброс до заводских настроек с последующей сменой всех учётных данных.Минимизировать риски можно, соблюдая базовые принципы безопасности:"Элементарная цифровая гигиена — основа безопасности, особенно в условиях роста числа шпионских программ и увеличения целевых атак на пользователей", - заключил эксперт.
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технологии, общество , angara security, прослушка, телефон
Технологии, Общество , Angara Security, прослушка, телефон
Живет своей жизнью: пять верных признаков прослушки телефона
В Angara Security назвали пять признаков прослушки телефона и способы ее убрать
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Один из главных признаков компрометации смартфона — его аномальное поведение без участия пользователя, рассказал агентству "Прайм" Никита Новиков, руководитель отдела анализа, мониторинга и реагирования Angara Security
"Если смартфон начал перегреваться в режиме ожидания, быстро разряжаться или наблюдается рост фонового трафика, это может свидетельствовать о запуске вредоносных процессов, в том числе связанных с передачей данных на внешние серверы", поясняет он.
Проверить наличие активной переадресации можно с помощью USSD-команд:
- *#21# — для отображения статуса,
- ##002# — для сброса всех переадресаций.
По словам эксперта, эти команды работают в большинстве мобильных сетей. Также Новиков рекомендует проверить детализацию звонков и интернет-активности в личном кабинете оператора: регулярные подключения к интернету по ночам или при заблокированном экране могут быть индикатором скрытой активности, характерной для шпионского ПО.
Ловим шпиона. Раскрыты основные признаки прослушки телефона
Антивирусные решения полезны для обнаружения известных угроз, особенно если используется продукт с актуальными сигнатурами и поведенческим анализом. "Однако важно и вручную проверять список установленных приложений", - говорит специалист.
Обнаружение программ без иконок, не связанных с официальным магазином приложений или обладающих расширенными правами (доступ к микрофону, камере, геолокации, служебным данным) — повод для более глубокого анализа.
Стоит учитывать, что вредоносное ПО может работать в качестве системной службы и не отображаться в пользовательском интерфейсе, предупреждает эксперт.
Отдельный класс признаков — неконтролируемое поведение устройства: самопроизвольное включение экрана, активация микрофона или фоновый запуск приложений.
Такие сценарии чаще всего указывают на наличие скрытого вредоносного ПО, утверждает Новиков.
В таких случаях имеет смысл воспользоваться специализированными антишпионскими сканерами, но наиболее надёжным способом остаётся полный сброс до заводских настроек с последующей сменой всех учётных данных.
Минимизировать риски можно, соблюдая базовые принципы безопасности:
- Установка ПО только из официальных источников,
- Запрет установки приложений из неизвестных источников (включая APK-файлы),
- Отказ от подключения к незашифрованным публичным Wi-Fi-сетям,
- Защита устройства от физического доступа посторонних.
"Элементарная цифровая гигиена — основа безопасности, особенно в условиях роста числа шпионских программ и увеличения целевых атак на пользователей", - заключил эксперт.