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Прибыль Telegram в 2024 году выросла до $540 миллионов - 22.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250522/telegram--857826457.html
Прибыль Telegram в 2024 году выросла до $540 миллионов
Прибыль Telegram в 2024 году выросла до $540 миллионов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Прибыль Telegram в 2024 году выросла до $540 миллионов
Прибыль мессенджера Telegram в прошлом году составила 540 миллионов долларов после убытка годом ранее в 173 миллиона, что стало первой годовой прибылью... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T14:38+0300
2025-05-22T14:38+0300
экономика
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технологии
финансы
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Прибыль мессенджера Telegram в прошлом году составила 540 миллионов долларов после убытка годом ранее в 173 миллиона, что стало первой годовой прибылью компании, следует из сообщения газеты Financial Times. "Прибыль Telegram в прошлом год достигла 540 миллионов долларов... Компания... перешла от убытка в 173 миллиона долларов в 2023 году к своей первой годовой прибыли", - сообщается в материале издания. Выручка компании подскочила до 1,4 миллиарда долларов по итогам прошлого года, с 343 миллионов годом ранее, сообщает газета со ссылкой на презентацию компании. Такие результаты предполагают, что показатели Telegram частично получили поддержку от роста числа платных пользователей и криптовалюты мессенджера, говорится в статье. Около половины выручки, согласно данным из документов для инвесторов, было получено от "партнерств и экосистем", также порядка 250 миллионов было получено от рекламы, 292 миллиона - от "премиальных подписок". Компания по итогам текущего года планирует получить выручку в 2 миллиарда долларов, следует из документов, а прибыль прогнозируется на отметке в 720 миллионов. Финансовые показатели были представлены в ожидании того, что Telegram начнет размещение облигаций на сумму около 1,5 миллиардов долларов, чтобы выкупить существующие долги, сообщили изданию источники. Отмечается, что продажа долговых обязательств, которая началась во вторник, может завершиться до конца месяца. За последние четыре года Telegram выпустил облигаций на сумму около 2,4 миллиарда долларов, и в период с сентября по декабрь прошлого года компания выкупила своих облигаций на сумму в 375 миллионов долларов, говорится в документах, на которые ссылается издание. Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
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бизнес, технологии, финансы, павел дуров, telegram, financial times
Экономика, Бизнес, Технологии, Финансы, Павел Дуров, Telegram, Financial Times
14:38 22.05.2025
 
Прибыль Telegram в 2024 году выросла до $540 миллионов

Financial Times: прибыль Telegram в 2024 году составила $540 миллионов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанк% Мессенджер Telegram
% Мессенджер Telegram - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Прибыль мессенджера Telegram в прошлом году составила 540 миллионов долларов после убытка годом ранее в 173 миллиона, что стало первой годовой прибылью компании, следует из сообщения газеты Financial Times.
"Прибыль Telegram в прошлом год достигла 540 миллионов долларов... Компания... перешла от убытка в 173 миллиона долларов в 2023 году к своей первой годовой прибыли", - сообщается в материале издания.
Выручка компании подскочила до 1,4 миллиарда долларов по итогам прошлого года, с 343 миллионов годом ранее, сообщает газета со ссылкой на презентацию компании. Такие результаты предполагают, что показатели Telegram частично получили поддержку от роста числа платных пользователей и криптовалюты мессенджера, говорится в статье.
Около половины выручки, согласно данным из документов для инвесторов, было получено от "партнерств и экосистем", также порядка 250 миллионов было получено от рекламы, 292 миллиона - от "премиальных подписок".
Компания по итогам текущего года планирует получить выручку в 2 миллиарда долларов, следует из документов, а прибыль прогнозируется на отметке в 720 миллионов.
Финансовые показатели были представлены в ожидании того, что Telegram начнет размещение облигаций на сумму около 1,5 миллиардов долларов, чтобы выкупить существующие долги, сообщили изданию источники. Отмечается, что продажа долговых обязательств, которая началась во вторник, может завершиться до конца месяца.
За последние четыре года Telegram выпустил облигаций на сумму около 2,4 миллиарда долларов, и в период с сентября по декабрь прошлого года компания выкупила своих облигаций на сумму в 375 миллионов долларов, говорится в документах, на которые ссылается издание.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
% Мессенджер Telegram на экране телефона - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2025
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