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СМИ: Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным
СМИ: Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным - 22.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным
Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, Белый дом, вероятно, снова рассмотрит... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:54+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, Белый дом, вероятно, снова рассмотрит возможность организации встречи лидеров двух стран, пишет журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников. По данным издания, Трамп, вернувшись в Белый дом, сказал советникам, чтобы они занялись планированием саммита с участием Путина. "Трамп все еще хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, скоро снова рассмотрит возможность встречи", - говорится в публикации. Впрочем, заявили изданию американские чиновники, подобная возможная встреча, как ожидается, не будет касаться переговоров по урегулированию на Украине. По словам источников Atlantic, американский президент хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить торговую сделку, которая затронет редкоземельные минералы из РФ.
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Политика, РОССИЯ, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
СМИ: Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным
Atlantic: Трамп хочет наладить более тесные отношения с Путиным
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп по-прежнему хочет наладить более тесные отношения с российским лидером Владимиром Путиным, Белый дом, вероятно, снова рассмотрит возможность организации встречи лидеров двух стран, пишет журнал Atlantic со ссылкой на американских чиновников.
По данным издания, Трамп, вернувшись в Белый дом, сказал советникам, чтобы они занялись планированием саммита с участием Путина.
"Трамп все еще хочет установить более тесные связи с Путиным, и Белый дом, скорее всего, скоро снова рассмотрит возможность встречи", - говорится в публикации.
Впрочем, заявили изданию американские чиновники, подобная возможная встреча, как ожидается, не будет касаться переговоров по урегулированию на Украине.
По словам источников Atlantic, американский президент хочет нормализовать отношения с Москвой и обсудить торговую сделку, которая затронет редкоземельные минералы из РФ.
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