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Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп - 22.05.2025, ПРАЙМ
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Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп
Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп - 22.05.2025, ПРАЙМ
Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп
Каждый пятый американский ребенок страдает лишним весом, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. | 22.05.2025, ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Каждый пятый американский ребенок страдает лишним весом, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. "Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас - более 20%", - отметил он.Трамп уточнил, что у 40% детей в Соединенных Штатах есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм сейчас диагностирован у одному из 31 ребенка, хотя "несколько десятилетий назад показатель был 1 на 10 тысяч".
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сша, дональд трамп
США, Дональд Трамп
23:57 22.05.2025
 
Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп

Трамп заявил, что каждый пятый ребенок в США страдает ожирением

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании конгресса в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Каждый пятый американский ребенок страдает лишним весом, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме.
"Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас - более 20%", - отметил он.
Трамп уточнил, что у 40% детей в Соединенных Штатах есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм сейчас диагностирован у одному из 31 ребенка, хотя "несколько десятилетий назад показатель был 1 на 10 тысяч".
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