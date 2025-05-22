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Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп

Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп - 22.05.2025, ПРАЙМ

Каждый пятый ребенок в США страдает ожирением, заявил Трамп

Каждый пятый американский ребенок страдает лишним весом, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T23:57+0300

2025-05-22T23:57+0300

2025-05-22T23:57+0300

сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 22 мая - ПРАЙМ. Каждый пятый американский ребенок страдает лишним весом, заявил президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в Белом доме. "Если в шестидесятые менее 5% детей страдали ожирением, сейчас - более 20%", - отметил он.Трамп уточнил, что у 40% детей в Соединенных Штатах есть хотя бы одно хроническое заболевание, а аутизм сейчас диагностирован у одному из 31 ребенка, хотя "несколько десятилетий назад показатель был 1 на 10 тысяч".

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сша

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сша, дональд трамп