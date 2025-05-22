https://1prime.ru/20250522/tsb-857810870.html

Банк России отозвал лицензию у РНКО "ИНЭКО"

Банк России отозвал лицензию у РНКО "ИНЭКО" - 22.05.2025, ПРАЙМ

Банк России отозвал лицензию у РНКО "ИНЭКО"

Банк России с 22 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "ИНЭКО", сообщает регулятор. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T08:52+0300

2025-05-22T08:52+0300

2025-05-22T08:52+0300

экономика

финансы

банки

рф

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg

МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Банк России с 22 мая отозвал лицензию на осуществление банковских операций у расчетной небанковской кредитной организации (РНКО) "ИНЭКО", сообщает регулятор. "Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 22 мая 2025 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация "ИНЭКО" (общество с ограниченной ответственностью) РНКО "ИНЭКО" (ООО), рег. № 3520-К, г. Иваново (приказ Банка России от 22 мая 2025 года №ОД-1011)", - говорится в сообщении. ЦБ РФ принял данное решение так как "ИНЭКО" нарушала федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись меры к ней. Также кредитная организация допускала нарушения требований нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. "На протяжении последних полутора лет неоднократно происходили изменения в составе участников РНКО "ИНЭКО" (ООО) путем приобретения долей в размерах, не требующих предварительного согласования надзорного органа, что свидетельствует о непрозрачности ее структуры собственности и попытках сокрытия конечных бенефициаров", - также отметил ЦБ. Банк России назначил временную администрацию, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

https://1prime.ru/20250520/evroobligatsii-857758626.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, банк россии