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Ценовые ожидания бизнеса в России достигли минимума, заявил ЦБ

Ценовые ожидания бизнеса в России достигли минимума, заявил ЦБ - 22.05.2025, ПРАЙМ

Ценовые ожидания бизнеса в России достигли минимума, заявил ЦБ

Ценовые ожидания бизнеса в России в мае продолжают снижаться и достигли минимума с августа 2023 года, сообщил Банк России. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T15:32+0300

2025-05-22T15:32+0300

2025-05-22T15:32+0300

банк россии

бизнес

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Ценовые ожидания бизнеса в России в мае продолжают снижаться и достигли минимума с августа 2023 года, сообщил Банк России. "Ценовые ожидания бизнеса продолжали снижаться и достигли минимума с августа 2023 года. Однако они все еще остаются существенно выше, чем в 2017–2019 годах, когда инфляция была вблизи цели", - говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". Отмечается, что ценовые ожидания бизнеса снижались пятый месяц подряд и стали ниже средних значений 2023 года. "Средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен на следующие три месяца (в годовом выражении) в мае несколько уменьшился и составил 4,4%, в апреле он составлял 4,6%", - подчеркивает регулятор. ЦБ также отмечает, что минимальный прирост цен ожидают предприятия добычи полезных ископаемых (0,95%), а максимальный – в электроэнергетике и водоснабжении, перед предстоящим повышением тарифов (16,5 и 13% соответственно).

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