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ЦБ отметил рост деловой активности в России - 22.05.2025, ПРАЙМ
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ЦБ отметил рост деловой активности в России
ЦБ отметил рост деловой активности в России - 22.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост деловой активности в России
Рост деловой активности в РФ в мае продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 5,1 пункта с 5 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T15:32+0300
2025-05-22T15:32+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Рост деловой активности в РФ в мае продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 5,1 пункта с 5 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий". "В мае рост деловой активности продолжился почти теми же темпами, что и в предыдущие три месяца. ИБК составил 5,1 пункта (месяцем ранее – 5 пунктов), что соответствует среднему уровню четвертого квартала 2024 года", - говорится там. Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата несколько повысились после снижения в марте–апреле. Увеличение наблюдалось в большинстве видов деятельности, наиболее заметное – в обрабатывающих производствах и торговле. Более сдержанно, чем месяцем ранее, ситуацию характеризовали предприятия добычи полезных ископаемых и энергетического комплекса, отмечает регулятор. "Краткосрочные ожидания после трех месяцев улучшения в мае стали более умеренными. Некоторое снижение оптимизма по сравнению с апрелем наблюдалось практически во всех видах экономической деятельности, за исключением транспорта и сельского хозяйства", - добавляет регулятор. В материалах также указывается, что динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные, средние, малые и микро-) в мае в большей степени определялась ускорением роста деловой активности крупных и средних компаний. В то же время у малых и микропредприятий сводный ИБК был несколько ниже апрельского уровня.
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россия, москва, рф, банк россии
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Банк России
15:32 22.05.2025
 
ЦБ отметил рост деловой активности в России

ЦБ: рост деловой активности в России в мае продолжился, ИБК составил 5,1 пункта

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЦБ РФ
ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Рост деловой активности в РФ в мае продолжился, индикатор бизнес-климата (ИБК) повысился до 5,1 пункта с 5 месяцем ранее, отмечается в обзоре Банка России "Мониторинг предприятий".
"В мае рост деловой активности продолжился почти теми же темпами, что и в предыдущие три месяца. ИБК составил 5,1 пункта (месяцем ранее – 5 пунктов), что соответствует среднему уровню четвертого квартала 2024 года", - говорится там.
Регулятор отмечает, что текущие оценки бизнес-климата несколько повысились после снижения в марте–апреле.
Увеличение наблюдалось в большинстве видов деятельности, наиболее заметное – в обрабатывающих производствах и торговле. Более сдержанно, чем месяцем ранее, ситуацию характеризовали предприятия добычи полезных ископаемых и энергетического комплекса, отмечает регулятор.
"Краткосрочные ожидания после трех месяцев улучшения в мае стали более умеренными. Некоторое снижение оптимизма по сравнению с апрелем наблюдалось практически во всех видах экономической деятельности, за исключением транспорта и сельского хозяйства", - добавляет регулятор.
В материалах также указывается, что динамика сводного ИБК по группам предприятий (крупные, средние, малые и микро-) в мае в большей степени определялась ускорением роста деловой активности крупных и средних компаний. В то же время у малых и микропредприятий сводный ИБК был несколько ниже апрельского уровня.
Бизнес, финансы
ЦБ отметил рост деловой активности в России
19 февраля, 15:32
 
ЭкономикаРОССИЯМОСКВАРФБанк России
 
 
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