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ЦБ отметил сокращение международных резервов России
ЦБ отметил сокращение международных резервов России - 22.05.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил сокращение международных резервов России
Международные резервы РФ с 9 по 16 мая сократились на 2,9% и составили 667,5 миллиардов долларов, сообщает Банк России. | 22.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 9 по 16 мая сократились на 2,9% и составили 667,5 миллиардов долларов, сообщает Банк России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 16 мая 2025 года составили 667,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 19,8 миллиарда долларов США, или на 2,9%, главным образом из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. По состоянию на конец дня 9 мая международные резервы ЦБ составляли 687,3 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы). За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
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Экономика, РОССИЯ, Финансы, РФ, США, МВФ, Банк России
ЦБ отметил сокращение международных резервов России
ЦБ: международные резервы России с 9 по 16 мая сократились на 2,9%
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 9 по 16 мая сократились на 2,9% и составили 667,5 миллиардов долларов, сообщает Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 16 мая 2025 года составили 667,5 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 19,8 миллиарда долларов США, или на 2,9%, главным образом из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 9 мая международные резервы ЦБ составляли 687,3 миллиарда долларов, достигнув исторического максимума.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов.
Международные резервы России обновили рекорд