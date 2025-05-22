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Центробанки Белоруссии и России обсудят вопросы взаимодействия
Центробанки Белоруссии и России обсудят вопросы взаимодействия - 22.05.2025, ПРАЙМ
Центробанки Белоруссии и России обсудят вопросы взаимодействия
Заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Белоруссии и Центрального банка России состоится в четверг в Витебске, стороны обсудят вопросы... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T09:27+0300
2025-05-22T09:27+0300
2025-05-22T09:27+0300
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МИНСК, 22 мая – ПРАЙМ. Заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Белоруссии и Центрального банка России состоится в четверг в Витебске, стороны обсудят вопросы взаимодействия, сообщила пресс-служба белорусского регулятора. "Сегодня в Витебске пройдет 61-е заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации. На повестке – актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка Белоруссии. Среди участников встречи заявлены председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко, глава Банка России Эльвира Набиуллина, другие представители регуляторов двух стран. Межбанковский валютный совет центробанков Белоруссии и России создан в 1999 году. Его основные задачи: подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, гармонизация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.
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финансы, белоруссия, минск, центральные банки
Экономика, Финансы, БЕЛОРУССИЯ, МИНСК, центральные банки
Центробанки Белоруссии и России обсудят вопросы взаимодействия
Центробанки Белоруссии и России обсудят в Витебске взаимодействие
МИНСК, 22 мая – ПРАЙМ. Заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Белоруссии и Центрального банка России состоится в четверг в Витебске, стороны обсудят вопросы взаимодействия, сообщила пресс-служба белорусского регулятора.
"Сегодня в Витебске пройдет 61-е заседание Межбанковского валютного совета Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка Российской Федерации. На повестке – актуальные вопросы двустороннего взаимодействия", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Нацбанка Белоруссии.
Среди участников встречи заявлены председатель правления Национального банка Белоруссии Роман Головченко, глава Банка России Эльвира Набиуллина, другие представители регуляторов двух стран.
Межбанковский валютный совет центробанков Белоруссии и России создан в 1999 году. Его основные задачи: подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, гармонизация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.
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