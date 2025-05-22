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Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов
Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов
Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:25+0300
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2025-05-22T18:25+0300
экономика
дмитрий чернышенко
туризм
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За первый квартал Россию уже посетило порядка девятисот тысяч иностранцев. Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что в России динамично развивается и внутренний туризм, ежегодно растет число поездок по стране. Так, по итогам прошлого года их было более 90 миллионов, прирост составил почти 8%. Вице-премьер напомнил, что цель к 2030 году - достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок.
https://1prime.ru/20250411/chernyshenko-856606622.html
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дмитрий чернышенко, туризм
Экономика, Дмитрий Чернышенко, Туризм
Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов
Чернышенко: около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в I квартале
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За первый квартал Россию уже посетило порядка девятисот тысяч иностранцев. Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он добавил, что в России динамично развивается и внутренний туризм, ежегодно растет число поездок по стране. Так, по итогам прошлого года их было более 90 миллионов, прирост составил почти 8%. Вице-премьер напомнил, что цель к 2030 году - достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок.
Чернышенко спрогнозировал рост доли отечественного оборудования для туризма