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Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов
Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов
Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза,... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T18:25+0300
2025-05-22T18:25+0300
экономика
дмитрий чернышенко
туризм
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "За первый квартал Россию уже посетило порядка девятисот тысяч иностранцев. Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства. Он добавил, что в России динамично развивается и внутренний туризм, ежегодно растет число поездок по стране. Так, по итогам прошлого года их было более 90 миллионов, прирост составил почти 8%. Вице-премьер напомнил, что цель к 2030 году - достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок.
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дмитрий чернышенко, туризм
Экономика, Дмитрий Чернышенко, Туризм
18:25 22.05.2025
 
Россию в I квартале посетили около 900 тысяч иностранных туристов

Чернышенко: около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в I квартале

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Около 900 тысяч иностранных туристов посетили Россию в первом квартале 2025 года, треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"За первый квартал Россию уже посетило порядка девятисот тысяч иностранцев. Треть из них въехали по механизмам электронной визы и группового безвиза", - сказал Чернышенко в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Он добавил, что в России динамично развивается и внутренний туризм, ежегодно растет число поездок по стране. Так, по итогам прошлого года их было более 90 миллионов, прирост составил почти 8%. Вице-премьер напомнил, что цель к 2030 году - достичь показателя в 140 миллионов туристических поездок.
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