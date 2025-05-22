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Туск назвал Балтийское море территорией перманентного противостояния

Туск назвал Балтийское море территорией перманентного противостояния - 22.05.2025, ПРАЙМ

Туск назвал Балтийское море территорией перманентного противостояния

Балтийское море может стать территорией перманентного противостояния, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге с командованием ВМС. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:28+0300

2025-05-22T12:28+0300

2025-05-22T12:28+0300

политика

россия

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ВАРШАВА, 22 мая - ПРАЙМ. Балтийское море может стать территорией перманентного противостояния, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на брифинге с командованием ВМС. "Давайте не будем обманывать себя, нет смысла строить какие-то иллюзии, нет смысла опровергать эти факты - Балтийское море может стать местом, как сегодня восточная граница Польши, перманентного противостояния", - сказал он. Инциденты с повреждением кабелей в Балтийском море произошли в ноябре и декабре 2024 года. В ноябре оборвались телекоммуникационный кабель C-Lion1 между Финляндией и Германией, а также коммуникационный кабель между Швецией и Литвой. Тогда власти заподозрили в произошедшем китайский сухогруз Yi Peng 3. В декабре повредился электрокабель EstLink 2 между Финляндией и Эстонией, а вместе с ним еще четыре кабеля связи, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией. Правоохранители подозревают, что танкер Eagle S под флагом Островов Кука якорем повредил кабели в Финском заливе, при этом таможня Финляндии бездоказательно утверждала, что судно Eagle S якобы причастно к перевозке российских энергоресурсов. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявлял РИА Новости, что финские власти не опровергли сообщения СМИ о том, что следствие не нашло следов причастности России к инциденту с кабелем EstLink 2. По его словам, версия о "российском следе" инспирирована как повод для наращивания присутствия НАТО в Балтийском море.

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россия, балтийское море, дональд туск, нато