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В Кремле рассказали о последствиях повышения пошлин на азотные удобрения
В Кремле рассказали о последствиях повышения пошлин на азотные удобрения - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Кремле рассказали о последствиях повышения пошлин на азотные удобрения
Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T13:13+0300
2025-05-22T13:13+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В четверг Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. В Европарламенте отметили, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны. "В итоге Евросоюз получит азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе и азотные, действительно наивысшего качества", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения Брюсселя довести пошлины на ряд азотных удобрений до 100% с нынешних 6,5%. Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок. "Я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти европейские пошлины, но европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - подчеркнул Песков.
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россия, сельское хозяйство, белоруссия, дмитрий песков, ес
Экономика, РОССИЯ, Сельское хозяйство, БЕЛОРУССИЯ, Дмитрий Песков, ЕС
В Кремле рассказали о последствиях повышения пошлин на азотные удобрения
Песков: ЕС получит удобрения из России и Белоруссии по более высокой цене
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Европейский союз после повышения пошлин на азотные удобрения из России и Белоруссии в итоге получит удобрения по более высокой цене и худшего качества, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В четверг Европейский парламент большинством голосов утвердил введение новых заградительных пошлин на импорт сельхозпродукции и удобрений из России и Белоруссии, несмотря на протесты европейских фермеров, опасающихся резкого скачка цен на ключевые для них товары. В Европарламенте отметили, что пошлины ЕС не затронут транзит сельскохозяйственной продукции и удобрений из РФ и Белоруссии в третьи страны.
"В итоге Евросоюз получит азотные удобрения по более высокой цене, худшего качества, потому что наши удобрения, в том числе и азотные, действительно наивысшего качества", - сказал Песков журналистам, комментируя предложения Брюсселя довести пошлины на ряд азотных удобрений до 100% с нынешних 6,5%.
Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что спрос на азотные удобрения во всем мире одинаково высок.
"Я думаю, что рынки в других направлениях компенсируют эти европейские пошлины, но европейцы продолжат, как всегда, стрелять себе в ногу", - подчеркнул Песков.
ЕП поддержал введение заградительных пошлин против удобрений из России