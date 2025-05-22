https://1prime.ru/20250522/ukraina-857809851.html

"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине

"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ

"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине

У России есть возможность уничтожить всю инфраструктуру Украины, но у нее такой задачи нет, и она действует аккуратно. Такое мнение выразил главный советник... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T08:30+0300

2025-05-22T08:30+0300

2025-05-22T08:33+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. У России есть возможность уничтожить всю инфраструктуру Украины, но у нее такой задачи нет, и она действует аккуратно. Такое мнение выразил главный советник Космического командования ВВС США и политический обозреватель Деннис Фриц в эфире в соцсети X."У России есть задачи на Украине, но они выполняют их максимально аккуратно. Если бы Путин захотел, он бы мог разнести всю инфраструктуру Украины за пару дней", — подчеркнул он.Фриц также заметил, что цели российской стороны на Украине абсолютно обоснованы и могут быть полностью достигнуты.Ранее российская сторона выразила обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО у своих границ и выражает готовность к диалогу на равных условиях, при условии, что Запад откажется от милитаризации континента.

https://1prime.ru/20250521/tramp-857802513.html

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