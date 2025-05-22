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"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ
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"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине
"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине - 22.05.2025, ПРАЙМ
"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине
У России есть возможность уничтожить всю инфраструктуру Украины, но у нее такой задачи нет, и она действует аккуратно. Такое мнение выразил главный советник... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:30+0300
2025-05-22T08:33+0300
политика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. У России есть возможность уничтожить всю инфраструктуру Украины, но у нее такой задачи нет, и она действует аккуратно. Такое мнение выразил главный советник Космического командования ВВС США и политический обозреватель Деннис Фриц в эфире в соцсети X."У России есть задачи на Украине, но они выполняют их максимально аккуратно. Если бы Путин захотел, он бы мог разнести всю инфраструктуру Украины за пару дней", — подчеркнул он.Фриц также заметил, что цели российской стороны на Украине абсолютно обоснованы и могут быть полностью достигнуты.Ранее российская сторона выразила обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО у своих границ и выражает готовность к диалогу на равных условиях, при условии, что Запад откажется от милитаризации континента.
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Политика, США, УКРАИНА
08:30 22.05.2025 (обновлено: 08:33 22.05.2025)
 
"Разнести инфраструктуру": в США сделали тяжелое признание об Украине

Обозреватель Фриц: Россия способна разнести всю инфраструктуру Украины

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. У России есть возможность уничтожить всю инфраструктуру Украины, но у нее такой задачи нет, и она действует аккуратно. Такое мнение выразил главный советник Космического командования ВВС США и политический обозреватель Деннис Фриц в эфире в соцсети X.
"У России есть задачи на Украине, но они выполняют их максимально аккуратно. Если бы Путин захотел, он бы мог разнести всю инфраструктуру Украины за пару дней", — подчеркнул он.
Фриц также заметил, что цели российской стороны на Украине абсолютно обоснованы и могут быть полностью достигнуты.
Ранее российская сторона выразила обеспокоенность наращиванием военных сил НАТО у своих границ и выражает готовность к диалогу на равных условиях, при условии, что Запад откажется от милитаризации континента.
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