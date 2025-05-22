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Страны G7 решили продолжать поддержку Киева, пишут СМИ
Страны G7 решили продолжать поддержку Киева, пишут СМИ - 22.05.2025, ПРАЙМ
Страны G7 решили продолжать поддержку Киева, пишут СМИ
Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины, однако все еще не согласовали итоговое заявление, передает агентство Блумберг со ссылкой... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:03+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины, однако все еще не согласовали итоговое заявление, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу минфина ФРГ Ларса Клингбайля. "Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка продолжится в неизменном виде и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку от стран G7", - заявил Клингбайль. Он добавил, что министры финансов G7 на встрече в Канаде все еще работают над некоторыми пунктами заявления, "которые нужно разрешить". "По состоянию на вечер среды, однако, группа... еще не согласовала итоговое заявление, официально закрепляющее намерение, упомянутое Клингбайлем", - уточняется в материале агентства. Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7. Встреча министров финансов группы проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
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Экономика, УКРАИНА, КАНАДА, Politico
Страны G7 решили продолжать поддержку Киева, пишут СМИ
Bloomberg: министры финансов G7 договорились продолжать поддержку Украины
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 договорились продолжать поддержку Украины, однако все еще не согласовали итоговое заявление, передает агентство Блумберг со ссылкой на главу минфина ФРГ Ларса Клингбайля.
"Стало ясно, что в рамках формата G7 поддержка продолжится в неизменном виде и что Украина может рассчитывать на сильную солидарность и значительную поддержку от стран G7", - заявил Клингбайль.
Он добавил, что министры финансов G7 на встрече в Канаде все еще работают над некоторыми пунктами заявления, "которые нужно разрешить".
"По состоянию на вечер среды, однако, группа... еще не согласовала итоговое заявление, официально закрепляющее намерение, упомянутое Клингбайлем", - уточняется в материале агентства.
Издание Politico сообщало в среду, что США выступают против включения положений о дальнейшей поддержке Киева в заявление по встрече министров финансов стран G7.
Встреча министров финансов группы проходит в Канаде с 20 по 22 мая.
США выступили против включения поддержки Киева в заявление глав минфинов G7