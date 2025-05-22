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Замминистра экономики Украины дал необычную оценку переговорам по минералам

Замминистра экономики Украины дал необычную оценку переговорам по минералам - 22.05.2025, ПРАЙМ

Замминистра экономики Украины дал необычную оценку переговорам по минералам

Замминистра экономики Украины Тарас Качка сравнил переговоры с американской стороной о заключении сделки по минеральным ресурсам с фильмами про мафию. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T23:59+0300

2025-05-22T23:59+0300

2025-05-22T23:59+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Замминистра экономики Украины Тарас Качка сравнил переговоры с американской стороной о заключении сделки по минеральным ресурсам с фильмами про мафию. "Это был спокойный разговор, как в фильме про мафию", - заявил Качка в интервью изданию Times, сравнив переговоры с фильмами, "в которых люди в темных костюмах тихо решают вопросы жизни и смерти". США и Украина 30 апреля подписали сделку об украинских природных ресурсах. Она предусматривает, что Соединенные Штаты получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине, при этом документ не содержит гарантий безопасности для Киева. По словам украинского премьера Дениса Шмыгаля, соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами 50 на 50. Он отметил, что документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. Украинский парламентарий Ярослав Железняк уточнил, что соглашение Украины с США по ископаемым - бессрочное. По его словам, Украина по соглашению обязуется отчислять в инвестиционный фонд половину поступлений от новых лицензий на природные ресурсы.

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