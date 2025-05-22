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НАТО хочет разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявил Венедиктов - 22.05.2025, ПРАЙМ
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НАТО хочет разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявил Венедиктов
НАТО хочет разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявил Венедиктов - 22.05.2025, ПРАЙМ
НАТО хочет разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявил Венедиктов
НАТО ставит целью разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами, | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T08:23+0300
2025-05-22T08:23+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. НАТО ставит целью разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов "Итоги саммита НАТО в 2024 году отчетливо показали стремление альянса закрепиться, в том числе на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведется ускоренная накачка Азии стратегическими вооружениями, в том числе ракетами средней и меньшей дальности. Разрушаются ранее выстроенные в регионе хозяйственные цепочки, торгово-инвестиционные и транспортно-логистические связи", - сказал РИА Новости Венедиктов. По его словам, постоянно наращивается спектр и состав участников натовских учений, где реализуются различные сценарии - вплоть до интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "войны на уничтожение". "Цель одна - разрушить складывающуюся годами асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами", - пояснил Венедиктов.
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россия, общество , азиатско-тихоокеанский регион, рф, нато
Политика, РОССИЯ, Общество , Азиатско-Тихоокеанский регион, РФ, НАТО
08:23 22.05.2025
 
НАТО хочет разрушить архитектуру безопасности в АТР, заявил Венедиктов

Венедиктов: НАТО хочет разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в АТР

© Wikimedia Commons/Heurik Шанхайская фондовая биржа
Шанхайская фондовая биржа
© Wikimedia Commons/Heurik
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. НАТО ставит целью разрушить асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов
"Итоги саммита НАТО в 2024 году отчетливо показали стремление альянса закрепиться, в том числе на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Ведется ускоренная накачка Азии стратегическими вооружениями, в том числе ракетами средней и меньшей дальности. Разрушаются ранее выстроенные в регионе хозяйственные цепочки, торгово-инвестиционные и транспортно-логистические связи", - сказал РИА Новости Венедиктов.
По его словам, постоянно наращивается спектр и состав участников натовских учений, где реализуются различные сценарии - вплоть до интервенций в пострадавшие от природных катаклизмов страны и ведения "войны на уничтожение".
"Цель одна - разрушить складывающуюся годами асеаноцентричную архитектуру безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, подменив ее узкоблоковыми военно-политическими альянсами", - пояснил Венедиктов.
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08:15
 
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