https://1prime.ru/20250522/venediktov-857815694.html
В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России
В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России
Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:50+0300
2025-05-22T10:50+0300
2025-05-22T10:50+0300
политика
россия
европа
ес
совет европы
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", - сказал Венедиктов. "По факту же, данный псевдотрибунал – это еще один способ отнять деньги в европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе", - добавил замсекретаря СБ РФ. По замыслу Брюсселя, "данный орган должен будет работать совместно с нелегитимным Международным уголовным судом, который уже давно доказал свою бесполезность", отметил Венедиктов. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России.
https://1prime.ru/20250522/evrosoyuz-857814146.html
европа
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, европа, ес, совет европы
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Совет Европы
В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России
СБ РФ: планы ЕС по "трибуналу" против России отнимут деньги у жителей Европы
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", - сказал Венедиктов.
"По факту же, данный псевдотрибунал – это еще один способ отнять деньги в европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе", - добавил замсекретаря СБ РФ.
По замыслу Брюсселя, "данный орган должен будет работать совместно с нелегитимным Международным уголовным судом, который уже давно доказал свою бесполезность", отметил Венедиктов.
Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России.
Евросоюз готовит Европу к войне с Россией, заявил Венедиктов