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В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России - 22.05.2025, ПРАЙМ
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В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России
В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России - 22.05.2025, ПРАЙМ
В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России
Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:50+0300
2025-05-22T10:50+0300
политика
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов. "Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", - сказал Венедиктов. "По факту же, данный псевдотрибунал – это еще один способ отнять деньги в европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе", - добавил замсекретаря СБ РФ. По замыслу Брюсселя, "данный орган должен будет работать совместно с нелегитимным Международным уголовным судом, который уже давно доказал свою бесполезность", отметил Венедиктов. Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России.
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россия, европа, ес, совет европы
Политика, РОССИЯ, ЕВРОПА, ЕС, Совет Европы
10:50 22.05.2025
 
В Совбезе прокомментировали планы ЕС создать "трибунал" против России

СБ РФ: планы ЕС по "трибуналу" против России отнимут деньги у жителей Европы

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Планы Евросоюза создать "трибунал" против России станут еще одним способом отнять деньги у населения Европы, заявил в интервью РИА Новости заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.
"Хотел бы обратить внимание на планы по созданию так называемого специального трибунала по преступлениям России на Украине. Речь о создании такого карательного органа европейцы ведут уже давно, делая громкие заявления о готовности привлечь к ответственности представителей российского руководства", - сказал Венедиктов.
"По факту же, данный псевдотрибунал – это еще один способ отнять деньги в европейского населения, о чем прямо заявил генсек Совета Европы Ален Берсе", - добавил замсекретаря СБ РФ.
По замыслу Брюсселя, "данный орган должен будет работать совместно с нелегитимным Международным уголовным судом, который уже давно доказал свою бесполезность", отметил Венедиктов.
Москва не будет реагировать на возможные попытки стран Европы создать "трибунал" против России, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появилась информация, что представители 20 из 27 стран Евросоюза якобы поддержали инициативу создания "трибунала" против России.
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Евросоюз готовит Европу к войне с Россией, заявил Венедиктов
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