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Водители Крыма, Якутии и Краснодарского края стали чаще платить штрафы

Водители Крыма, Якутии и Краснодарского края стали чаще платить штрафы - 22.05.2025, ПРАЙМ

Водители Крыма, Якутии и Краснодарского края стали чаще платить штрафы

Водители Крыма, Якутии и Краснодарского края за последние 11 лет стали чаще других оплачивать штрафы за нарушение ПДД, сообщил РИА Новости представитель... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T05:55+0300

2025-05-22T05:55+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 22 мая – ПРАЙМ. Водители Крыма, Якутии и Краснодарского края за последние 11 лет стали чаще других оплачивать штрафы за нарушение ПДД, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы автомобильного портала "Дром". Опрос проводился с 31 марта по 8 апреля 2025 года среди пользователей сайта из всех регионов РФ, в нем приняло участие почти 10 тысяч человек. Предыдущий аналогичный опрос проводился в сентябре 2014 года. "Водители страны стали на 14% чаще оплачивать уведомления за нарушения ПДД за 11 лет. Тройку регионов страны, где водители стали за 11 лет чаще оплачивать штрафы, возглавил Крым. Так на 30% больше водителей ответили, что выплачивают штрафы. На втором месте Якутия — на 23% чаще стали оплачивать "письма счастья" от ГИБДД. Третья строчка у Краснодарского края — на 21% больше опрошенных сказали, что уплачивают уведомления за нарушения ПДД", - сообщил собеседник. По его словам, четвертое место занимает Забайкальский край с 21% и пятое - Иркутская область с 20% В пресс-службе отметили, что чаще всего сейчас платят штрафы в Ленинградской (96%) и в Амурской (95%) областях, а также в Московской области и Красноярском крае - по 94%. На пятом месте Самарская область с 93%, рассказал собеседник. "Очень редко" приходится оплачивать штрафы в основном водителям Забайкалья (58%), Нижегородской области (52%) и по 52% Краснодарского края и Тюменской области. Несколько раз в год оплачивают штрафы преимущественно в Новосибирской области - 41%, по 40% из Татарстана и Ленинградской области, а также по 39% из Пермского края и Московской области. Несколько раз в месяц платят водители Москвы и Московской области — по 20%, Красноярского края - 16%. По данным пресс-службы, в комментариях к опросу водители сообщили, что чаще всего штрафы получают за превышение скорости, также среди причин - не горящий задний габарит и не пристегнутый ремень. Автолюбители выделяли отдельные регионы, где чаще всего получали штрафы, среди них Волгоградская, Новосибирская и Самарская области.

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бизнес, общество , россия, краснодарский край, московская область, крым, дром