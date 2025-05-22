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Прирост рынка рублевых сбережений в России удвоился
Прирост рынка рублевых сбережений в России удвоился - 22.05.2025, ПРАЙМ
Прирост рынка рублевых сбережений в России удвоился
Объем рынка рублевых сбережений в РФ в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, а прирост за месяц удвоился по сравнению с мартовским, сообщает ВТБ. | 22.05.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объем рынка рублевых сбережений в РФ в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, а прирост за месяц удвоился по сравнению с мартовским, сообщает ВТБ. "По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, прибавив за месяц 976 миллиардов (+1,8%). Это в два раза больше прироста за март. По прогнозам ВТБ, в мае рублевый рынок сбережений увеличится еще на 587 миллиардов рублей. Общий портфель сбережений в апреле превысил 58,8 триллиона рублей", - говорится в сообщении. В ВТБ отмечают, что основным фактором роста рынка сбережений остается привлечение средств в национальной валюте. Ожидается, что по итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в РФ превысит 57,5 триллиона рублей (с ростом на 7,3%), а в конце года может достичь 65 триллионов (с ростом на 21%). "Сберегательная активность населения остается на высоком уровне - рынок рублевых вкладов в апреле вырос почти на триллион рублей, превысив наши ожидания. Мы видим, что инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, создавая условия для снижения ключевой ставки. Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике", – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин, его слова приводятся в сообщении. Также отмечается, что объем привлеченных средств самим ВТБ в рублях за первые 4 месяца текущего года вырос более чем на 378 миллиардов и превысил отметку в 10,3 триллиона рублей.
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финансы, рынок, москва, втб
Экономика, Финансы, Рынок, МОСКВА, ВТБ
Прирост рынка рублевых сбережений в России удвоился
ВТБ: объем рынка рублевых сбережений в РФ в апреле достиг 55,5 трлн рублей
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объем рынка рублевых сбережений в РФ в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, а прирост за месяц удвоился по сравнению с мартовским, сообщает ВТБ.
"По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, прибавив за месяц 976 миллиардов (+1,8%). Это в два раза больше прироста за март. По прогнозам ВТБ, в мае рублевый рынок сбережений увеличится еще на 587 миллиардов рублей. Общий портфель сбережений в апреле превысил 58,8 триллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ВТБ отмечают, что основным фактором роста рынка сбережений остается привлечение средств в национальной валюте. Ожидается, что по итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в РФ превысит 57,5 триллиона рублей (с ростом на 7,3%), а в конце года может достичь 65 триллионов (с ростом на 21%).
"Сберегательная активность населения остается на высоком уровне - рынок рублевых вкладов в апреле вырос почти на триллион рублей, превысив наши ожидания. Мы видим, что инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, создавая условия для снижения ключевой ставки. Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике", – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин, его слова приводятся в сообщении.
Также отмечается, что объем привлеченных средств самим ВТБ в рублях за первые 4 месяца текущего года вырос более чем на 378 миллиардов и превысил отметку в 10,3 триллиона рублей.
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