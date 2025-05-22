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Прирост рынка рублевых сбережений в России удвоился

Прирост рынка рублевых сбережений в России удвоился - 22.05.2025, ПРАЙМ

Прирост рынка рублевых сбережений в России удвоился

Объем рынка рублевых сбережений в РФ в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, а прирост за месяц удвоился по сравнению с мартовским, сообщает ВТБ. | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:23+0300

2025-05-22T11:23+0300

2025-05-22T11:23+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Объем рынка рублевых сбережений в РФ в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, а прирост за месяц удвоился по сравнению с мартовским, сообщает ВТБ. "По оценке ВТБ, общерыночный объем рублевых пассивов в апреле достиг 55,5 триллиона рублей, прибавив за месяц 976 миллиардов (+1,8%). Это в два раза больше прироста за март. По прогнозам ВТБ, в мае рублевый рынок сбережений увеличится еще на 587 миллиардов рублей. Общий портфель сбережений в апреле превысил 58,8 триллиона рублей", - говорится в сообщении. В ВТБ отмечают, что основным фактором роста рынка сбережений остается привлечение средств в национальной валюте. Ожидается, что по итогам первого полугодия рублевый портфель сбережений в РФ превысит 57,5 триллиона рублей (с ростом на 7,3%), а в конце года может достичь 65 триллионов (с ростом на 21%). "Сберегательная активность населения остается на высоком уровне - рынок рублевых вкладов в апреле вырос почти на триллион рублей, превысив наши ожидания. Мы видим, что инфляция замедляется, а экономика постепенно возвращается к сбалансированному росту, создавая условия для снижения ключевой ставки. Мы ждем от регулятора сигнал о скором переходе от жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике", – прокомментировал руководитель департамента сбережений и зачислений ВТБ Дмитрий Володин, его слова приводятся в сообщении. Также отмечается, что объем привлеченных средств самим ВТБ в рублях за первые 4 месяца текущего года вырос более чем на 378 миллиардов и превысил отметку в 10,3 триллиона рублей.

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