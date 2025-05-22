Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям - 22.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/vtsiom-857821056.html
Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям
Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям - 22.05.2025, ПРАЙМ
Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям
Более половины россиян (52%) считают, что родители скорее не должны помогать финансово взрослым детям, с ними не согласны 36% респондентов, следует из данных... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T12:28+0300
2025-05-22T12:28+0300
экономика
общество
рф
вциом
https://cdnn.1prime.ru/img/83518/79/835187982_0:55:3076:1785_1920x0_80_0_0_38abcfde59703f728b7b5599aff7122b.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Более половины россиян (52%) считают, что родители скорее не должны помогать финансово взрослым детям, с ними не согласны 36% респондентов, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Согласно результатам опроса, 66% граждан РФ в трудной ситуации предпочитают активно искать решение проблемы, в свою очередь 22% опрошенных, когда сталкиваются с кризисом, выбирают подождать, пока само все не уляжется. Мнения по поводу неготовности со стороны молодых людей брать серьезную ответственность, создавать семью, самостоятельно вести свой быт и обеспечивать себя разделились. Треть россиян (36%) скорее согласны с тем, что молодежь выбирает избегать ответственности. При этом 21% граждан РФ высказали противоположную точку зрения. Большинство респондентов (74%) в то же время уверены, что если у человека не получается достичь успеха в жизни, то виноват в этом он сам. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%
https://1prime.ru/20250428/siluanov-857091792.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83518/79/835187982_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2ef87e1dd109d7a75d8c78bb2403d386.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , рф, вциом
Экономика, Общество , РФ, ВЦИОМ
12:28 22.05.2025
 
Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям

ВЦИОМ: 52% россиян считают, что родители не должны помогать взрослым детям деньгами

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина с ребенком и собакой гуляют по ВДНХ.
Мужчина с ребенком и собакой гуляют по ВДНХ. - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Более половины россиян (52%) считают, что родители скорее не должны помогать финансово взрослым детям, с ними не согласны 36% респондентов, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте.
Согласно результатам опроса, 66% граждан РФ в трудной ситуации предпочитают активно искать решение проблемы, в свою очередь 22% опрошенных, когда сталкиваются с кризисом, выбирают подождать, пока само все не уляжется.
Мнения по поводу неготовности со стороны молодых людей брать серьезную ответственность, создавать семью, самостоятельно вести свой быт и обеспечивать себя разделились. Треть россиян (36%) скорее согласны с тем, что молодежь выбирает избегать ответственности. При этом 21% граждан РФ высказали противоположную точку зрения.
Большинство респондентов (74%) в то же время уверены, что если у человека не получается достичь успеха в жизни, то виноват в этом он сам.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
Силуанов посоветовал читать о финансах произведения Гоголя и Чехова
28 апреля, 15:27
 
ЭкономикаОбществоРФВЦИОМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала