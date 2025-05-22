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Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям

Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям - 22.05.2025, ПРАЙМ

Опрос показал, сколько россиян против финансовой помощи взрослым детям

Более половины россиян (52%) считают, что родители скорее не должны помогать финансово взрослым детям, с ними не согласны 36% респондентов, следует из данных... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T12:28+0300

2025-05-22T12:28+0300

2025-05-22T12:28+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Более половины россиян (52%) считают, что родители скорее не должны помогать финансово взрослым детям, с ними не согласны 36% респондентов, следует из данных опроса аналитического центра ВЦИОМ, опубликованных на его сайте. Согласно результатам опроса, 66% граждан РФ в трудной ситуации предпочитают активно искать решение проблемы, в свою очередь 22% опрошенных, когда сталкиваются с кризисом, выбирают подождать, пока само все не уляжется. Мнения по поводу неготовности со стороны молодых людей брать серьезную ответственность, создавать семью, самостоятельно вести свой быт и обеспечивать себя разделились. Треть россиян (36%) скорее согласны с тем, что молодежь выбирает избегать ответственности. При этом 21% граждан РФ высказали противоположную точку зрения. Большинство респондентов (74%) в то же время уверены, что если у человека не получается достичь успеха в жизни, то виноват в этом он сам. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 10 мая среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%

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общество , рф, вциом