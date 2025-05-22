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Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года
Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T20:25+0300
2025-05-22T20:25+0300
2025-05-22T20:25+0300
экономика
правительство
валютная выручка экспортеров
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Правительство в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении. "Как следует из документа, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом", - также добавляется в сообщении. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действовало до 30 апреля 2025 года. Таким образом, механизм будет возобновлен с 25 мая с сохранением прежних нормативов. Данное требование было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
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правительство, валютная выручка экспортеров
Экономика, правительство, валютная выручка экспортеров
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года
Обязательная продажа валютной выручки экспортерами продлена до 30 апреля 2026 года
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Правительство в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении.
"Как следует из документа, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом", - также добавляется в сообщении.
Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действовало до 30 апреля 2025 года. Таким образом, механизм будет возобновлен с 25 мая с сохранением прежних нормативов.
Данное требование было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.