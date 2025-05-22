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Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250522/vyruchka-857839321.html
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года - 22.05.2025, ПРАЙМ
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года
Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном... | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T20:25+0300
2025-05-22T20:25+0300
экономика
правительство
валютная выручка экспортеров
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина. "Правительство в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении. "Как следует из документа, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом", - также добавляется в сообщении. Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действовало до 30 апреля 2025 года. Таким образом, механизм будет возобновлен с 25 мая с сохранением прежних нормативов. Данное требование было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
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правительство, валютная выручка экспортеров
Экономика, правительство, валютная выручка экспортеров
20:25 22.05.2025
 
Экспортеров обязали продавать валютную выручку еще до 30 апреля 2026 года

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами продлена до 30 апреля 2026 года

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Правительство России утвердило постановление о обязательной продаже валютной выручки экспортерами до 30 апреля 2026 года, сообщается в официальном Telegram-канале кабмина.
"Правительство в рамках реализации указа президента утвердило постановление о продлении требования об обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Принятое решение обеспечит прогнозируемость притока иностранной валюты на внутренний рынок", - говорится в сообщении.
"Как следует из документа, с 25 мая 2025 года экспортеры, включенные в перечень, утвержденный указом президента, обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 40% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам. Также эти компании обязаны продавать на внутреннем рынке не менее 90% валютной выручки, зачисленной на счета в российских банках, но не менее 25% от средств, полученных в соответствии с каждым экспортным контрактом", - также добавляется в сообщении.
Минфин - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
Минфин: нет смысла менять нормативы по продаже валютной выручки
6 мая, 19:19
Требование об обязательной продаже валютной выручки экспортерами действовало до 30 апреля 2025 года. Таким образом, механизм будет возобновлен с 25 мая с сохранением прежних нормативов.
Данное требование было введено указом президента РФ в октябре 2023 года для обеспечения стабильности курса рубля. Кабмин неоднократно смягчал соответствующие нормы. Так, сначала порог репатриации составлял 80%, затем было разрешено зачислять на счета в уполномоченных банках не менее 60% полученной валюты, а с середины июля 2024 года - не менее 40%. А порог суммарной продажи выручки, полученной по внешнеторговым контрактам, сначала составлял 50%, а в октябре 2024 года был снижен до 25%.
 
Экономикаправительствовалютная выручка экспортеров
 
 
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