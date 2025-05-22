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Мировая выплавка стали в апреле сократилась на 0,3%

Мировая выплавка стали в апреле сократилась на 0,3% - 22.05.2025, ПРАЙМ

Мировая выплавка стали в апреле сократилась на 0,3%

Мировая выплавка стали в апреле сократилась на 0,3% в годовом выражении - до 155,7 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T14:18+0300

2025-05-22T14:18+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Мировая выплавка стали в апреле сократилась на 0,3% в годовом выражении - до 155,7 миллиона тонн, следует из данных World Steel Association (Всемирная ассоциация стали, WSA). "Мировое производство стали в 69 странах, отчитывающихся перед WSA, в апреле 2025 года составило 155,7 миллиона тонн, что на 0,3% ниже, чем в апреле 2024 года", - говорится в сообщении организации. Данные WSA охватывают примерно 98% общего мирового производства стали. При этом выплавка стали на предприятиях России и других стран СНГ в отчетном месяце сократилась на 4,4% - до 6,9 миллиона тонн. В РФ, по предварительным данным, она снизилась на 5,1%, до 5,8 миллиона тонн. Страны ЕС суммарно выпустили 11,1 миллиона тонн стали, что на 2,6% меньше, чем год назад, страны Африки - 1,9 миллиона тонн, показав рост на 6,3%. Ближний Восток нарастил производство на 2,2%, до 5,2 миллиона тонн. Выплавка стали в Северной Америке увеличилась на 0,2%, до 9 миллионов тонн, в США - снизилась на 0,3%, до 6,6 миллиона. Государства Азии и Океании в апреле произвели 115 миллионов тонн стали с ростом на 0,1%. В Китае выплавка осталась на уровне аналогичного периода прошлого года - 86 миллионов тонн, в Индии она увеличилась на 5,6% - до 12,9 миллиона. По итогам прошлого года, согласно данным WSA, выплавка стали в мире снизилась на 0,9% и составила 1,839 миллиарда тонн. Выпуск стали в России составил 70,7 миллиона тонн, сократившись на 7%.

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