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Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля - 22.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля
Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается, опускался ниже 11 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи. | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T10:05+0300
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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается, опускался ниже 11 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск понижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11 рублей. Минутами ранее он снижался до 10,99 рубля.
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рынок, торги
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля
Юань открыл торги четверга снижением - курс ниже 11 рублей впервые с 21 апреля
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается, опускался ниже 11 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск понижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11 рублей. Минутами ранее он снижался до 10,99 рубля.
Юань в апреле стал пятым в расчетах через SWIFT