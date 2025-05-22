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Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля

Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля - 22.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля

Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается, опускался ниже 11 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи. | 22.05.2025, ПРАЙМ

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии четверга снижается, опускался ниже 11 рублей впервые с 21 апреля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.04 мск понижается на 5 копеек относительно предыдущего закрытия, до 11 рублей. Минутами ранее он снижался до 10,99 рубля.

https://1prime.ru/20250521/yuan-857804587.html

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