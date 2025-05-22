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Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается на ряде факторов

Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается на ряде факторов - 22.05.2025, ПРАЙМ

Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается на ряде факторов

Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга продолжает снижение, чему способствует продолжающее влияние целого ряда факторов, следует из | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T11:43+0300

2025-05-22T11:43+0300

2025-05-22T11:43+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга продолжает снижение, чему способствует продолжающее влияние целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.35 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,01 рубля. А в самом начале торговой сессии курс юаня опускался ниже 11 рублей - впервые с 21 апреля. "В ходе сессии рубль может быть поддержан стабильной ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 65 долларов за баррель, а также ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Основные драйверы роста рубля не меняются: приближающийся налоговый период, низкий спрос на валюту со стороны импортеров, продажа валютной выручки экспортерами, высокие ставки, снижение индекса доллара, бюджетное правило, высокие ставки ЦБ РФ", - резюмирует Владислав Антонов из BitRiver.

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рынок, торги, богдан зварич, владислав антонов, псб, bitriver