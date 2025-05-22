https://1prime.ru/20250522/yuan-857818278.html
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается на ряде факторов
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается на ряде факторов - 22.05.2025, ПРАЙМ
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается на ряде факторов
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга продолжает снижение, чему способствует продолжающее влияние целого ряда факторов, следует из | 22.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-22T11:43+0300
2025-05-22T11:43+0300
2025-05-22T11:43+0300
экономика
рынок
торги
богдан зварич
владислав антонов
псб
bitriver
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_da96d1d852536bbc44069bcb67702034.jpg
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга продолжает снижение, чему способствует продолжающее влияние целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.35 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,01 рубля. А в самом начале торговой сессии курс юаня опускался ниже 11 рублей - впервые с 21 апреля. "В ходе сессии рубль может быть поддержан стабильной ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 65 долларов за баррель, а также ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ. "Основные драйверы роста рубля не меняются: приближающийся налоговый период, низкий спрос на валюту со стороны импортеров, продажа валютной выручки экспортерами, высокие ставки, снижение индекса доллара, бюджетное правило, высокие ставки ЦБ РФ", - резюмирует Владислав Антонов из BitRiver.
https://1prime.ru/20250522/yuan-857814061.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/96/841459670_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cb7890f2c7751f31d88c941856bea1fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, торги, богдан зварич, владислав антонов, псб, bitriver
Экономика, Рынок, Торги, Богдан Зварич, Владислав Антонов, ПСБ, BitRiver
Курс юаня к рублю на Московской бирже снижается на ряде факторов
Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга продолжает снижение
МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ. Курс юаня к рублю на Московской бирже в первые часы торгов четверга продолжает снижение, чему способствует продолжающее влияние целого ряда факторов, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.35 мск снижается на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,01 рубля. А в самом начале торговой сессии курс юаня опускался ниже 11 рублей - впервые с 21 апреля.
"В ходе сессии рубль может быть поддержан стабильной ситуацией на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent удерживает позиции в районе 65 долларов за баррель, а также ростом предложения иностранной валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат", - отмечает Богдан Зварич из ПСБ.
"Основные драйверы роста рубля не меняются: приближающийся налоговый период, низкий спрос на валюту со стороны импортеров, продажа валютной выручки экспортерами, высокие ставки, снижение индекса доллара, бюджетное правило, высокие ставки ЦБ РФ", - резюмирует Владислав Антонов из BitRiver.
Курс юаня опустился ниже 11 рублей впервые с 21 апреля