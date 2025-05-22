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Рубль растерял рост против юаня на Московской бирже

Рубль растерял рост против юаня на Московской бирже - 22.05.2025, ПРАЙМ

Рубль растерял рост против юаня на Московской бирже

Курс рубля в четверг во второй половине торгов растерял рост против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты вернулся выше уровня 11 рублей, следует из... | 22.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-22T17:24+0300

2025-05-22T17:24+0300

2025-05-22T17:24+0300

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МОСКВА, 22 мая - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Курс рубля в четверг во второй половине торгов растерял рост против юаня на Московской бирже, курс китайской валюты вернулся выше уровня 11 рублей, следует из данных торговой площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.16 мск почти не менялся к закрытию среды и равнялся 11,06 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,95-11,07 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,97 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,231 против 7,205 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,35%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 79,64 рубля. РУБЛЬ РАСТЕРЯЛ УТРЕННИЙ РОСТ Юань в среду на Мосбирже компенсировал утреннее падение: курс китайской валюты после тестирования минимумов за год вернулся выше к ключевого уровня 11 рублей. "Поддержку рублю оказал приближающийся к пику налоговый период мая, вынуждающий экспортеров продавать иностранную валюту для уплаты налогов. Курс снижался, но надолго закрепиться ниже 11 рублей за юань без позитивных новостей оказалось затруднительно", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". Юаневая ставка денежного рынка остается в положительной зоне и составляет 0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против 0,14% на предыдущих торгах. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.15 мск падала на 1,4%, до 64 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 99,9 пункта. ПРОГНОЗЫ Геополитика пока "встала на паузу", говорит Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал", рассуждая о факторах курсообразования рубля. "Межбанк активно реагировал на спрос на рубли в рамках очередного налогового периода, когда экспортеры продают валюту и приобретают рубли для погашения налогов и акцизов", - добавляет он. Несмотря на продажи иностранной валюты экспортерами для налоговых платежей, предстоящих в первой половине следующей недели, скорее всего, в целом ее предложение сокращается из-за сильного снижения нефтяных цен за последние месяцы, рассуждает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "В то же время спрос на инвалюту может постепенно восстанавливаться по мере оживления активности потребителей и уменьшения запасов импортных товаров на складах ритейлеров. Скорее всего, до конца недели курс юаня будет находиться в диапазоне 10,95-11,15 рубля", - оценивает он.

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рынок, торги, россия, рф, сша, дмитрий бабин, мосбиржа, ук альфа-капитал, "бкс мир инвестиций"